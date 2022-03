Toca definir el campeonato 2021

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Luego del electrizante final en Monterrey de los Tractocamiones Freightliner, en el que el podio fue exclusivo para los regiomontanos, Michel Jourdain Jr. de Axalta y Santiago Tovar de Shell-Rimula que no tuvieron una buena tarde, llegan a Puebla para definir quién será el monarca de la categoría.

Tovar en la fecha pasada obtuvo un cuarto lugar para así colocarse a una sola unidad de Michel, y todos los reflectores se posarán en la última carrera de la temporada en el Miguel E. Abed, que definirá al monarca.

Con 567 puntos en lo más alto de la tabla de pilotos, Jourdain Jr., y Santiago que suma 566, se jugarán el todo por el todo el próximo fin de semana, cuando en Puebla corran la última fecha de la temporada 2021 de “Los Gigantes de las Pistas”.

“Este año logré dos victorias que son las que me colocaron al frente del campeonato. En Puebla conseguí ganar carreras y es lo que voy a salir a buscar el próximo fin de semana, para que de esa manera no tenga que especular con el resultado de Santiago”, dijo Michel.

El piloto del Freightliner No. 9 dijo que ser campeón de los Tractocamiones, es un objetivo de hace algunos años: “Uno piensa todo lo que uno tuvo que pasar para llegar a este momento. En mi carrera deportiva es uno de mis objetivos ganar este campeonato y ojalá pueda conseguirlo en Puebla”.

Por su parte Santiago Tovar, manifestó: “Hemos estado para ganar varias carreras como Guadalajara y las dos de Querétaro, aunque desafortunadamente no se me dieron. Este año llegamos a la final buscando otro campeonato en los Freightliner, vamos a ver qué pasa, lo importante será no cometer errores”.