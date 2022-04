AMLO confiesa que él ordenó liberar a Ovidio Guzmán

México.- Una vez más el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa respecto a la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo ex líder del Cártel de Sinaloa.

Lo declarado hoy, se dio en el marco de la Mañanera, la cual encabezó desde Morelos, México; López Obrador hizo una dura revelación sobre el también conocido «Jueves Negro».

México.- Una vez más el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa respecto a la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo ex líder del Cártel de Sinaloa.

Lo declarado hoy, se dio en el marco de la Mañanera, la cual encabezó desde Morelos, México; López Obrador hizo una dura revelación sobre el también conocido «Jueves Negro».

Andrés Manuel López Obrador aceptó que fue él mismo el que ordenó liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente, dijo.

Luego, López Obrador explicó que se tomó esa decisión para NO poner en riesgo a la población, «para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa».

Asimismo AMLO recordó que su homologo estadounidense Donald Trump le ofreció apoyo para la captura del hijo del Chapo Guzmán, sin embargo Andrés Manuel dice que le dijo que NO a Trump.

Por último Andrés Manuel reconoció que las Fuerzas Armadas actuaron de manera correcta, pues de continuar con el operativo cientos de vidas humanas se hubieran perdido al iniciar una guerra en Culiacán.

Con información de El debate.