Exigen liberación de comerciantes

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Un grupo de comerciantes informales se manifestó con la intención de que haya humanismo en las acciones que está manteniendo el ayuntamiento capitalino encabezado por Carlos Morales Vázquez, respecto a los denominados ambulantes.

Señalaron que lamentablemente hasta el momento hay siete personas detenidas quiénes se les ha imputado un sinfín de delitos, con la firme intención, afirmaron, de darles un escarmiento y con esto los ambulantes se retiren del centro de la ciudad.

En ese contexto exigieron a las autoridades municipales, primero que nada, liberar a los siete detenidos, de los cuales dos son menores de edad, que fueron detenidos de manera arbitraria: con violencia, con golpes y sin darles a conocer sus derechos.

“No es posible que tengan esas personas detenidas desde el pasado 17 de diciembre hasta el día de hoy no los han liberado el argumento que nos quieren según ellos dar una lección para que nos vayamos, pero creo que no son las formas, lo que nosotros estamos queriendo es ganarnos el pan de cada día, además de que se les ha imputado delitos que no cometieron, ya que a la hora de que hubo desmanes y enfrentamiento con los policías las personas detenidas ya estaban arrestada”, coincidieron.

Lamentaron que tanto los llamados ’fiscales’ como la Policía Municipal no midieron la fuerza pública para tranquilizar a los comerciantes. Cuando en ningún momento hubo agresión por parte de los ambulantes.

“Lo único que hicimos fue prácticamente defendernos ante las circunstancias y el negligente trabajo de las autoridades”.

Refirieron que desde hace varias semanas se ha tenido una situación parecida de hostigamiento y de persecución por parte de los policías por lo que este supuesto “operativo” fue el pretexto de las autoridades para acechar y hostigar a los vendedores; mientras los verdaderos delincuentes siguen haciendo de las suyas en la misma zona y a la vista de los uniformados.