Madres exigen justicia ante feminicidios

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

En el marco de la celebración del Día de Muertos, familiares de víctimas de feminicidios colocaron una ofrenda floral frente al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con el fin de exigir a las autoridades el esclarecimiento de los feminicidios de sus hijas, ya que hasta el momento nada ha sido claro.

En este sentido, al igual que varios sectores de la sociedad, señalaron que conforme pasan los días no existe atención alguna, y es que de haber dejado de luchar y exigir las autoridades simplemente ya hubieran olvidado los casos existentes, por lo que urgieron a las instancias correspondientes trabajar y atender estos casos, primero para que se haga justicia y posteriormente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

En esta ocasión fueron las mamás de Karla Yesenia y Jade Guadalupe quienes se manifestaron para que sus casos no queden impunes, ya que en ambos casos fueron tratados como homicidio doloso y no como feminicidios.

En el caso de Karla, al culpable únicamente le dieron una pena de ocho años, situación que no es justa, de acuerdo con sus padres, ya que no fue juzgado como feminicida a pesar de haber confesado el hecho. Para Jade Guadalupe, continúan las investigaciones como suicidio y no como feminicidio.

Ambas madres permanecerán en este punto para dar a conocer su situación a la población y sobre todo a las autoridades estatales y sean ellos quienes cambien la atención y pueda existir justicia de manera inmediata.

Cabe mencionar que estas fechas son para el recuerdo de sus hijas, pero también para tomar fuerza y seguir pidiendo justicia ante una constante que se ha estado presentado en la actualidad: la violencia y asesinato de mujeres en la entidad y en el país.