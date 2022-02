Piden ver a sus hijos

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Con el propósito de que las autoridades correspondientes las atiendan, madres de familia quienes no han podido ver a sus hijos e hijas, marcharon para que la justicia se haga presente y se resuelvan casos en los que sus hijos fueron sustraídos.

Varias de estas madres, relataron la situación en la que se encuentran, pues no han podido ver a sus hijos desde hace meses cuando el padre los sustrajo. Aunque su petición es a las autoridades correspondientes para que atienda los casos y dé celeridad a estas situaciones.

Partiendo desde el Parque Bicentenario hasta el Parque Central, esperarían a ser atendidas por alguna autoridad del estado, para con esto dejar constancia que están buscando la atención y el apoyo de las autoridades.

“Lo que queremos es que haya acción de las autoridades, ya que no he podido ver a mi hija desde hace seis meses, la deje de ver cuando tenía 7 años, ahora ya tiene 8, pero no he podido verla, porque la autoridad no ha actuado, sin saber cómo se encuentra”, expresó, Liliana Villatoro Alvares, mamá de Angélica Lili.

Son muchas madres de familia las que se encuentran en este panorama, coincidieron, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, por ello la necesidad que las políticas y la justicia sean más humanas, pues hay casos en las que por años no pueden ver a sus hijos, por lo que exigieron la localización y regreso de decenas de niños que se centran en esta misma situación.

“Desde el 19 de diciembre mis hijas fueron sustraídos de mi casa, queremos que la Fiscalía General del Estado, haga su trabajo y permita que muchos niños regresen con sus madres, que no se minimice el tema, en mi caso está por judicializar mi caso, queremos ver a nuestras hijas, ya que los padres han ocultado con todas las familias, entre otros, pedimos justicia”, instó la señora Isabel Flores, que busca a sus hijas de 7 y 13 años.

Por su parte Emma Morales, dijo que desde el 17 de noviembre levantó su denuncia, “el padre de los niños se los llevo, y tiene 6 meses que no veo a mis hijos, el padre los está ocultando, se han hecho cateos y no localizamos a los menores, lo que buscamos es seguimiento a las carpetas de investigación solo en espera de judicialización, porque según no es un delito grave”, sus hijos son Daniel y Camila Flores de 10 y 8 años, respectivamente.