Preparados para “El Buen Fin”

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Rafael Sánchez Zebadúa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer las expectativas en ventas que tienen los comercios afiliados al organismo para esta 11ª edición de “El Buen Fin 2021”.

El líder comentó que “el 65% de las empresas confían en que esta nueva edición represente un incremento en ventas y se pueda seguir reactivando la economía. Confiamos que estos días del 10 al 16 de noviembre puedan superar la derrama económica del año pasado. Por otro lado, seguimos insistiendo a los comercios a que, durante esta 11ª edición de El Buen Fin 2021 se sigan manteniendo de manera estricta todas las medidas del cuidado de la salud para evitar contagios de Covid”.

Sánchez Zebadúa expresó que la mayoría de los comercios consideran tener un repunte que va desde un 20% a un 30% comparado con el año anterior, con relación a una encuesta realizada por el organismo.

“El Buen Fin tendrá como principal objetivo fortalecer la inclusión comercial, sumando a nuevos giros comerciales con la finalidad de lograr que la mayor cantidad de negocios de México participen, así es como lo ha destacado el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Héctor Tejada Shaar” agregó el líder empresarial.

Por su parte Hugo Armando Porras Pérez, aseveró que este año en apoyo a las empresas podrán participar aquellas que no cuenten con la opinión positiva de cumplimiento y que no tengan activo el buzón tributario ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), cabe señalar que las empresas que no tengan estos requisitos únicamente estarán dentro de la plataforma de El Buen Fin, sin embargo, no podrán participar en el sorteo de los 500 millones de pesos que emite dicha dependencia.

En ese contexto la Concanaco Servytur anunció que las empresas interesadas en formar parte de esta edición ya pueden realizar su registro a través de la plataforma www.elbuenfin.org.

