Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Aumenta la presión de Estados Unidos

Cuando en la Mañanera se dedica un buen espacio para proyectar tweets de opositores a la administración de López Obrador señalando a cada uno de ellos como traidores a la Patria, no nos queda más que reconocer que para el Presidente lo más importante es construir cortinas de humo para no tratar asuntos de suma importancia. La violencia en el país ha rebasado cualquier límite de tolerancia, hoy están en riesgo además de los ciudadanos, que no es poca cosa, los mismos elementos de seguridad, Ejército, Marina, GN, Policías Estatales y Municipales, cualquier elemento encargado del orden público que hoy está en la mira de la delincuencia organizada. No sólo se pueden ver las disputas de las plazas, ni las venganzas o muestras de poder entre cárteles, hoy hay una abierta declaración de guerra a la sociedad en general, autoridades, ciudadanos, empresarios, un mensaje de que estamos en un Estado fallido que es controlado por criminales. Al Presidente no le gusta que el tema en los medios siga siendo el mismo, no le gusta el señalamiento a los estados que se encuentran bajo el control del narco, no le gustan los datos ni las cifras de muertos o de eventos prácticamente de terrorismo que venimos sufriendo, sí, desde hace más de una década, pero incontrolable, desbordada y complaciente desde hace casi 3 años de esta administración. Una administración que no responde a nada, ni a portazos en sus reuniones de inconformes que ponen en riesgo la integridad de su persona y con ello la estabilidad del país. Es insensible al número de muertos y a la tragedia de empresarios sometidos al pago de derecho de piso o incluso a cerrar sus negocios antes de ser socios de criminales, pero demasiado sensible a las críticas, a los datos, a las denuncias de que el Estado está haciendo lo que se llama nada, que lo mismo deja morir a sus elementos de seguridad, como a sus ciudadanos, que lo mismo permite que transiten a balazos en pueblos o ciudades, como se vistan de empresarios los mismos criminales. Los mexicanos no hemos podido hacer que el Estado cumpla su función de salvaguardar al país, sin embargo la visita del Fiscal Gertz Manero a Washington el pasado 29 de septiembre para entrevistarse con la plana mayor de Seguridad Nacional lo puede lograr. Aunque a la visita no se le haya querido dar la importancia que merece, la falta de información de tan importante hecho, lo sorpresivo del mismo y la serie de reuniones con los mismos funcionarios de muy alto nivel, sólo se explica desde la gran preocupación de EU y la presión que se le está ejerciendo al gobierno mexicano para controlar la violencia en nuestro territorio. Al gobierno de Biden no sólo le basta el muro impuesto por ellos en nuestra frontera sur para mitigar la migración, su malestar en el fortalecimiento de líderes criminales que amenazan la seguridad de su frontera y la posible presencia de grupos terroristas hizo que el Departamento de Estado elevara de 5 a 15 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto o condena del líder del cártel de Sinaloa Mayo Zambada. Es cierto que México solicita que se resuelvan pendientes de extradición como la del ex Gobernador César Duarte, pero la realidad de los acuerdos que a Estados Unidos le interesan es reanudar la colaboración e investigaciones de la DEA y echar atrás las restricciones impuestas por el gobierno de López Obrador.

DE IMAGINARIA

Importante ceremonia celebró el Secretario de la Defensa Gral. Cresencio Sandoval en el estadio de Futbol “SEDENA” para condecorar a 520 militares entre jefes oficiales y tropa por su destacado esfuerzo, heroísmo, profesionalismo y entrega total al Servicio de la Patria. Distinción Militar, Servicios Distinguidos, Mérito Militar, Menciones Honoríficas y el DISTINTIVO COVID-19 por su destacada coordinación del Plan DN-III-E durante la contingencia de coronavirus.