Poder y Dinero

?

CFE, empresa de clase mundial… Ja, Ja, Ja

· Sicaria para aniquilar la clase media

· Bartlett, hombre inmensamente rico

· Culparán a empleados de IP por L12

· Exonerarán a políticos del colapso

La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario.

Noam Chomsky (1928-?) Escritor y activista político estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

Una empresa que está en quiebra a consecuencia de un caos administrativo que vive; una empresa que tiene pérdidas fabulosas por el alto nivel de corrupción: una empresa que desprecia a sus clientes y consumidores: una empresa que va en contra de las leyes y principios del gobierno en turno, no puede ser ¨una empresa de talla mundial.

Es una empresa chatarra.

Estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora pretenden. Lo más importante para una compañía de servicios es su clientela.

Y, es aquí donde la CFE y su flamante, honorable y eficiente director, Manuel Bartlett Díaz, donde exhibe la casta que lo ha distinguido a través de décadas de vivir del presupuesto y los negocios derivados del servicio público.

Vendió a la izquierda, el concepto de sicario para aniquilar a la clase media, mediante la venta de energía excesivamente cara, de acuerdo a los parámetros mundiales.

Pero vamos a los hechos.

La deuda de la empresa de talla mundial, ascendió a 72 mil 803 millones de pesos, equivalente a 20 por ciento respecto con 2020, en el primer trimestre del 2021.

Colocó el 20 de julio de este año, un bono que colocó en los mercados internacionales de capitales, bajo el formato 144A/Regs S por 850 millones de dólares, a un plazo de 12 año, cuando hablan de una empresa que se perfila a dar resultados financieros.

Como dato, el equipo financiero de Bartlett, había contemplado colocar más de mil millones de dólares, pero sólo colocaron el 85%, con una declaración de “éxito” en boletines de la paraestatal.

El año pasado, destinó 191 mil 336 millones de pesos al pago de salarios, prestaciones sociales y beneficios para 91 mil trabajadores sindicalizados.

Del total, 120 mil 789 millones de pesos a pagar los beneficios sindicales a sus empleados, lo que representó 3.3 veces más que el año previo.

Esto representa el 26.46% del presupuesto que el Congreso le asignó.

En los últimos tres años, en promedio, el gasto ejercido de la CFE en pensiones y jubilaciones ha sido 11.5% mayor que el aprobado. En cambio, los ingresos cayeron 2.4% en términos reales.

Se entiende que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó un desastre en la CFE con la dirección de Enrique Ochoa, Francisco Rojas y Francisco Hernández Martínez.

Pero en la 4T nos vendieron que llegaba la eficiencia y que rescatarían a esa compañía que es el monopolio de la generación y distribución de la energía eléctrica.

Con todas esas ventajas, nos preguntamos: A pesar de los incontables apoyos directos del Ejecutivo Federal para convertir en una empresa productiva a la CFE, ¿3 años del gobierno actual no han sido suficientes?; ¿Cuánto tiempo necesitarían para hacerla rentable, sin colgarse de las espaldas de 126 millones de mexicanos que dependemos de esa empresa para energía eléctrica? Si es una empresa rentable, ¿por qué salen a mercados internacionales para endeudarse con más 20 mil millones de pesos? ¿Se acabó la corrupción?, entonces, ¿porque hay infinidad de empresas que reciben contratos multimillonarios directos y bajo estricto secreto para áreas “outsourcing” como mantenimiento y otras actividades?

Nuestras interrogantes son decenas de preguntas que no tienen respuesta en una empresa totalmente opaca.

Y, como van las cosas, es muy claro que la mediocridad de la CFE será un lastre para quienes aportamos al erario del país.

PODEROSOS CABALLEROS

LÍNEA 12, CULPARÁN A PECECILLOS

La Fiscalía de la CDMX, no acusará a ningún funcionario de las últimas 3 administraciones del gobierno de la capital del país. Salvarán el pellejo de exdirectores del Metro, así como de la que era hace unas semanas Florencia Serranía, del terrible colapso de una trabe de la Línea 12, llamada Dorada, en donde murieron 26 personas y otras 100 lesionadas, muchas de las cuales aún no se recuperan de las heridas. Esa será la interpretación judicial del peritaje que realizó sobre este percance por la empresa noruega DNV. La principal línea de investigación es acusar a la empresa supervisora de la obra, encargada a Grupo IPISA, donde el ingeniero Alejandro “N”, el director general sería el responsable. Acusarán a 4 personas responsables de la colocación de los “pernos Nelson”, que provocaron la tragedia. Sin embargo, ¿alguien quiso ahorrar dinero colocando menos acero en la estructura y no es mencionado. No menciona el mantenimiento que debe realizarse a todo tipo de obras de infraestructura y la responsabilidad del gobierno de la capital. No han comprado equipos o contratado empresas que los tengan, para realizar revisión con rayos X de las instalaciones y ver la fatiga de los metales y el concreto. Al final de cuentas dejarán una gran cantidad de dudas sobre la seguridad de todas las obras públicas en el país. Muchos políticos se enriquecieron sin llenadera, con la construcción de esas obras.

AMLO-ESTADOS

Una excelente noticia para los gobernadores que pasan aceite por la falta de dinero para pagar las nóminas, a raíz de la crisis económica que deja a su paso la pandemia de Covid19. Anunció que a través de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, apoyará a algunos estados con el pago de nóminas para aliviar la crisis económica. Este es un detonante económico. Se ve la mano de Ramírez de la O, en esta decisión presidencial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

LIFTING DE MÉXICO

La petrolera mexicana de servicios de extracción petrolera Lifting de México, filial de Grupo Cotemar, obtuvo por segundo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social. El reconocimiento revisó cuatro líneas estratégicas de la empresa: ética y gobernabilidad empresarial; calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo), vinculación y compromiso en la comunidad y su desarrollo; cuidado y preservación del medioambiente. Lifting Contigo, impulsa una mejor calidad de vida en las comunidades en las que opera, a través de tres ejes: salud, educación y empleo, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la agenda 2030 de la ONU, para erradicar la pobreza, proteger el planeta e impulsar la prosperidad.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos