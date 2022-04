Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ex ediles de Cacahoatán y Tuxtla Chico, deben ser investigados por sinvergüenzas

• Dejaron un cochinero su administración y cada uno de eso ediles tentones se sienten “intocables” …

Si la ley anticorrupción y el programa “cero tolerancias a la impunidad”, está vigente en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, debería empezar a enjuiciar a ex ediles “tentones” que dejaron sus ayuntamientos como un chiquero lleno de porquería e irregularidades, pero, no solo contra los del partido verde ecologista, así lo señaló el profesionista Antonino López “M”. El jurista agregó que, como de todos es sabido, el ex alcalde de Cacahoatán Julio Calderón “S”, militante del destartalado priato, desde el inicio de su administración saco las uñas como un vil lobo, disfrazado de oveja y rápidamente se empezó a hacer de propiedades y su primera adquisición -comenta- fue la propiedad de un ex magistrado, ahí mismo en la otrora Villa de las Hortensias y según se dice, sin conceder, aun no la termina de pagar. Así mismo, adujo el leguleyo, el ex edil de Cacahoatán, le compró un solar o predio a un ex edil en ese mismo municipio y el cual también no lo ha logrado pagar, según se comenta, también adquirió una cabaña cerca de Santo Domingo con valor de más de 2 millones de pesos que según se supo apenas y logró terminar de pagar mediante trueques que hizo con el ex propietario de esa “cabañita”. Además, señaló el profesionista, el ex edil de Cacahoatán se compró una residencia en Tapachula en uno de los fraccionamientos de alta elite, donde se dice, sin conceder, será su nidito de amor. Cabe destacar -adujo- Allá en la otrora Villa de las Hortensias, las cosas no caminaron, no marcharon del todo bien, y lo más absurdo es que los mediocres regidores se dejaron manipular por el ex edil cacahoateco y no se percataron, no pensaron, ni se imaginan que los ajustes de cuentas de parte de la federación y el estado, ellos también serán alcanzados por la justicia, (digo si la hay), serán enjuiciados o multados, porque se dice que la ex administración del ex alcalde Julio Calderón Sen, se caracterizó por ser la más atrasada, la que más rezagos en todos los rubros obtuvo, es el ex edil peor calificado, junto con la de Tuxtla Chico. El ex alcalde cacahoateco entregó la estafeta presidencial y de ahí se ha escondido a piedra, lodo y cemento, porque no quiere que le cobren sus deudas de sus múltiples propiedades que logro adquirir. Su última compra señaló, sin conceder, fue una casa en un fraccionamiento de elite, ubicado al finalizar el Parvial de Tapachula, así como una casa en Playa linda que era propiedad del maestro (QEPD) Puig Lastra, entre otros terrenos y casas que compró el ex edil de Cacahoatán. Sin embrago, las múltiples observaciones que le han hecho a la ex administración municipal que encabezó en mala hora Julio Calderón, en donde los regidores debieron haber sabido y entender que también formaron parte de esa pésima ex administración municipal y en las observaciones que les llegaran dentro de breve, júrenlo que les van a fincar responsabilidades por omisión o por penitentes. Por otro lado, adujo que la ex alcaldesa de Tuxtla Chico, tampoco cantó mal las rancheras y su ex administración la dejo plagada de muchas irregularidades, a modo de chascarrillo, comentan, que solo falto que se llevara las tazas de los baños. Dicen que grita, sin conceder, a los cuatro vientos que no les harán nada, por el contrario, la ex alcaldesa, dicen presume que podrían darle una dirección en el DIF estatal, o ya de perdida le podrían dar la coordinación regional del DIF-Chiapas en la Costa -Soconusco. La verdad amigo lector el abogado tiene razón, en esos dos municipios el órgano de fiscalización del estado y la federación, deberían investigar y el gobernador debería sentar un precedente y no solo aplicar la ley contra los ex alcaldes del partido verde, que recuerde que la impartición de la justicia se debe dar sin distingos de ninguna índole y eso dos ex alcaldes deberían pagar con cárcel por sus cochinadas que dejaron por su paso de sus respectivos ayuntamientos…sin comentarios

PRESENTA FISCAL OLAF GOMEZ, NUEVO MODELO DE GESTION DE DENUNCIA…

El fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández, presentó el nuevo Modelo de Gestión de Denuncia que implementará la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de agilizar y eficientar los procesos de impartición de justicia en toda la entidad, a favor del justiciable. Gómez Hernández expuso en el marco de la Novena Reunión Plenaria con Fiscales de Distrito y Materia, que como parte de ese nuevo Modelo de Gestión que ya dio inicio con la implementación de la Firma Electrónica Avanzada, lo que hará posible que los ministerios públicos, peritos y policías agilicen los trámites con otras instituciones y/o dependencias del gobierno y cierren paso a la corrupción. En ese sentido el responsable de la impartición de la Justicia en esta entidad adujo que, “Ese nuevo Modelo de Gestión de Denuncia se comenzará de manera inicial en la Fiscalía Metropolitana y partiendo de ella se implementará de manera paulatina en el resto de las fiscalías, deberá ser el modelo a seguir en todas las fiscalías, para trabajar unidos, eficientando la atención ciudadana desde la presentación de la denuncia, evitando trámites dilatorios y generando una mayor confianza en la ciudadanía, todo ello en favor del justiciable”. Al final de esa presentación el fiscal de Coordinación, Jordán de Jesús Alegría Orantes, presentó las nuevas reformas y disposiciones respecto al Robo en contra personas que presten servicios de autotransporte de carga o pasajeros y la competencia del Ministerio Público…ver para comentar

CONTINUAREMOS APOYANDO AL DIF MUNICIPAL: ROSA IRENE URBINA TAPACHULA…

Pasando a otras cuestiones déjame comentarte que la alcaldesa de allá mi pueblo la otrora Perla del Soconusco Irene Urbina Castañeda, refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo a todos los programas encaminados a la atención a los adultos mayores y grupos vulnerables a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF). En una gira improvisada que hizo la alcaldes huacalera a las instalaciones de ese organismo antes mencionado, se dio su tiempo para supervisar y verificar las actividades y programas que se llevan a cabo para la atención a los adultos mayores mediante manualidades, terapia física, talleres y ejercicios terapéuticos, consultas médicas, atención psicológica y ayuda alimentaria, entre otros servicios, al mismo tiempo la edil de Tapachula, también se dio su tiempo para saludar, a la sana distancia a los abuelitos del Centro de Asistencia Social del Adulto Mayor, en donde la alcaldesa reafirmó su firme compromiso de seguir dando atención a ese sector altamente vulnerable. Irene Urbina pondero el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el cual -dijo- es invaluable para brindar una atención integral tanto a los adultos mayores, como a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los diversos albergues y centros de asistencia del SDIF. Al final de su visita al DIF municipal la edil Irene Urbina, exhortó a todo el equipo de trabajo del SDIF Municipal para fortalecer los programas dirigidos a los sectores que más lo requieran, tal como lo marcan las políticas públicas del gobierno federal y del estado…sin comentarios

LLAVEN ABARCA, PROPONE ORGANIZAR FOROS SOBRE REFORMA ENERGETICA

Luego de dar a conocer que propondrá a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se promueva en todo el país la realización de foros con el objetivo de informar el contenido y los alcances de la Reforma Energética que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal Jorge Llaven Abarca, señaló que su propuesta está basada y sustentada en la certeza de que a través de consensos y la disertación se logrará la aprobación de esta iniciativa que tiene el objetivo de garantizar el servicio de la energía eléctrica de las y los mexicanos. De igual forma Llaven Abarca fue claro al mencionar que: “La propuesta es que una vez aprobado por la Comisión los foros se realicen con cámaras empresariales, academias, asociaciones, sindicatos y población en general para dar a conocer los puntos y alcances de la Reforma Energética que tiene como prioridad defender el patrimonio del pueblo de Chiapas y México”, declaró el diputado federal. A final acoto, la prioridad de esa iniciativa es recobrar la rectoría del Estado en el sistema nacional eléctrico, por lo que subrayó que la ciudadanía debe estar informada que su aprobación beneficiará al país…ver para comentar

