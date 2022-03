Asesoría Legal

Movilidad de primera

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Tener diversas opciones en movilidad es bueno, los mototaxis es una buena opción, no solo conformarse con lo que hay, sino revolucionar el transporte público para la gente en general, las personas en general merecen un transporte digno y de primera, el hecho de que se presta el servicio dentro de un municipio no quiere decir que van a circular chatarras, o, unidades en buenas condiciones pero que ya no pueden cubrir el requisito indispensable por la ley, no solo se trata de prestar un servicio de transporte, sino, ser amable, no se le quita nada a los choferes con decir buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo la hora del día, revolucionar el transporte público es no contaminar, ser amable, estar registrado los choferes, dueños y unidades en un padrón ante Gobierno del Estado por seguridad de los y las usuarias, no monopolizar el servicio de transporte es la regla número uno y lo establece la ley, está penado monopolizar los servicios o productos, de hecho, quedan prohibidos los monopolios, así como las prácticas que, en términos de ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios, de hecho, a nivel nacional existen grandes empresas que monopolizan los servicios y productos, pero, en materia de movilidad, el transporte es, y debe ser la representación de los municipios y Estado, cuando se llega a una ciudad o municipio lo primero que ven es el transporte público contaminando, chatarras que podrían ocasionar accidentes y que andan en mal estado, se han quedado sin frenos, las llantas rotas, falta de servicio a la unidad del transporte por falta de atención de los choferes o administradores o dueños de las unidades, poco les importa que hayan accidentes, muchos empresarios del transporte se sienten incluso, protegidos por las mismas autoridades y es por ello que monopolizan el servicio de transporte, dañando severamente la movilidad y la economía no solo de una región, sino de un Estado completo, incluso, los transportistas cuando ven que una empresa del transporte va a empezar a operar se organizan y hacen “manifestaciones” supuestamente en contra de Gobierno del Estado para que no permita la entrada a los nuevos transportistas, monopolizando de esta manera el servicio, el artículo 28 de nuestra Carta Magna indica: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes, el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria, en consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento de servicios o productos, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, en materia de movilidad y transporte, ésta debe ser mejorada día a día y no se le puede negar una concesión de transporte a quienes quieran prestar el servicio eficazmente, es un delito y se persigue todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio de los usuarios en general, los mototaxis deben ser autorizados mediante la presentación de un Proyecto de Decreto ante el Congreso Local de cada Estado para que presten el servicio como una tercera opción, la mayoría de las colonias de todos los Estados del país no cuentan con servicio urbano eficaz, hay unidades del transporte público en ciudades grandes que su servicio lo retiran desde las 8 de la noche, dejando en desventaja de movilidad a la gente que tenga la necesidad de un transporte, los mototaxis se deben autorizar en todo el país y Mercadotecnia de México ha iniciado una serie de Proyectos de Decreto para la mayoría de los Estados del país y se les invita a todas las organizaciones y mototaxis de forma individual a formar parte del equipo de Mercadotecnia de México para que se defiendan sus intereses conforme a derecho, una vez decretada la reforma en la Ley de Movilidad de cada Estado, la Secretaría de Movilidad tiene la obligación de expedir las concesiones a todos y cada uno de los mototaxis que ingresen la documentación requerida, y no se puede negar a nadie prestar un servicio de transporte, los Gobernadores no pueden ejercer su poder ni meter las manos en el Poder Legislativo, ni tampoco pueden frenar la economía de un país que desea salir adelante, Mercadotecnia de México llevará a cabo diversos estudios para todas las organizaciones de mototaxis a lo largo de todo el país para proponerlo como una tercera opción, el cual, es muy redituable, y es que, taxistas, servicio urbano y suburbano, mototaxis y demás, tienen el mismo derecho, pero regulados por una misma dependencia, la cual, Movilidad no debe ni puede prostituirse poniendo sus servicios únicamente a unos cuantos y pocos empresarios del transporte para monopolizar el servicio, tampoco, los prestadores de servicio de transporte pueden ejercer violencia para reclamar un derecho, deben respetar la ley y darle la bienvenida a los nuevos compañeros empresarios del transporte, el cual muchos han tachado de inseguros, sin embargo, lo único que hace falta son tres pasos, 1.- Reformar la Ley de Movilidad de cada Estado para darle entrada y la bienvenida a la tercera opción de movilidad, que son, los mototaxis, 2.- Realizar por parte de Mercadotecnia de México a nivel nacional, un estudio general para presentarlo como sustento y fundamento, 3.- iniciar a prestar el servicio legalmente registrados y actualizados bajando una aplicación para que los usuarios los califiquen, haber tenido capacitación en materia de mecánica de motos, y dejar atrás las motos de 3 llantas y pasar a las motos de 4 llantas para mayor seguridad, absolutamente nadie, ni las primeras autoridades de cada Estado, ni los de Movilidad, nadie, absolutamente nadie está