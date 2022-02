Asesoría legal

Rutas de transporte público

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Con la pandemia la mayoría de los transportistas del país guardan sus unidades y no prestan el servicio como es debido, no se trata de guardar las unidades, se trata de sacarlas a trabajar, que exploten la concesión que les dan para explotar las rutas y prestar el servicio de transporte público a la gente que lo necesita, sin embargo, hay poblaciones un poco alejadas de las ciudades y puntos importantes, esas personas se ven en la necesidad de caminar largas distancias solo porque los transportistas tienen guardadas sus unidades por el Covid, de hecho, no se necesita guardar las unidades, se necesita ponerlas a trabajar para que las pocas unidades no se llenen y entonces brote más el virus, de hecho ningún Estado del país respeta la sana distancia, lo que los transportistas quieren es subir y subir pasaje, ellos quieren ganar, sin embargo, el chofer de cada unidad también arriesga con tanta gente arriba, entre más unidades haya, menos apretados van, se trata de hacer conciencia del coronavirus, a miles de transportistas aun no le cae el 20 de que hay que respetar la sana distancia, ellos quieren ganar dinero diariamente no importando si van apretados y se contagian más las personas, los operativos de Movilidad implementados en contra de las unidades del transporte público para que no vayan llenos y usen cubre bocas pasó a la historia, eso solo fue calentura de un minuto nadamas, en el sur del país hay rutas casi abandonadas, o hay transporte pero directo porque no pueden hacer paradas en las poblaciones, y precisamente son esas personas de las poblaciones los que más batallan, tienen que andar contratando personas que tengan vehículos en sus localidades para que los lleve de un punto a otro, en base a estudios realizados es preferible y aconsejable darle la oportunidad a empresas de transporte nueva, la idea original en si es la siguiente, hay muchas empresas dedicadas al turismo, sin embargo, turismo no hay, está prohibido en todo el país el turismo, muchas unidades se van a quedar paradas por la misma situación, hay quienes están pagando sus unidades y podrían llegar a perder sus unidades junto con sus casas que dejaron hipotecadas para poder adquirir una unidad de transporte de turismo, lo más congruente en estos tiempos de Covid es que Autotransporte Federal otorgue permisos a las unidades de turismo para transportar pasaje y explotar las rutas descuidadas, para los propietarios de las unidades de transporte de turismo seria respirar un poco debido al exceso de gastos, hacer paradas en poblaciones, que se mueva la economía, no estoy diciendo que no se cuiden o que les valga el Covid, claro que no, pero, algo se tiene que hacer para que haya economía, de lo contrario, se incrementarán las carteras vencidas en los bancos y las casas hipotecadas se van a perder, llevar a cabo este proyecto que estoy planteando será muchísimo mejor, de igual manera, no hay que permitir que algunas líneas del transporte de pasajeros monopolicen las rutas, de hecho, el monopolio se sanciona, lo mejor para una buena movilidad es darle la oportunidad a todos los transportistas que quieran prestar el servicio, entre más unidades haya, mejor servicio, la competitividad es muy buena, la Secretaría de economía también tiene que fortalecer este proyecto, de hecho MERCADOTECNIA DE MEXICO expondrá a la brevedad nuevas rutas en el sur, comprendiendo, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Guerrero, Puebla, y con destino a Nuevo León, Chihuahua y Baja California, de igual forma rutas locales para un mejor servicio a la ciudadanía, lo que los usuarios ya no quieren es usar el transporte chatarra, unidades que se andan quedando tiradas a medio camino, la estrategia es, estar presentando formalmente ante las empresas automotrices fabricantes documentación para adquirir unidades de comodato y unidades que se empiecen a pagar en 6 meses, dar el enganche junto con la primera mensualidad en 6 meses, para que las unidades se paguen totalmente solas, las unidades comodatadas son aquellas que se prestan para un servicio por parte del fabricante para que una empresa de transporte las evalúe y perfeccionen mejor su fabricación, estarlas evaluando diariamente, las negociaciones ya empezaron, se buscará también que Autotransporte Federal entre al proyecto, lo importante es de que haya una buena movilidad, traer unidades comodatadas es como modelar las unidades junto con la publicidad de la casa fabricante, en el transporte público ha habido grandes pérdidas, sin embargo, siempre hay que ser optimista, la gente usa el transporte público porque es su necesidad número uno, el traslado, de hecho, en el 2020 el transporte público tuvo una caída de un 65 %, en realidad el transporte público en general en todo el país no supo cómo maniobrar la pandemia, actualmente varias empresas del transporte se encuentran endrogadas no solo con sus empleadas y empleados, sino también con el SAT, INFONAVIT y el IMSS, empresas nuevas entraran a prestar el servicio de transporte público en el sur, en el cual trabajan en coordinación con MERCADOTECNIA DE MEXICO, lo importante es que los artesanos, los comerciantes muevan también sus productos, no todos tienen vehículo propio, muchos usan transporte público, de hecho, hay personas de la tercera edad que usan el transporte y no tienen dicho servicio, las rutas que están descuidadas verificadas por MERCADOTECNIA DE MEXICO son, de Villahermosa a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos al Puerto de Veracruz y sus localidades intermedias, ya que los autobuses que prestan el servicio para esta ruta no están trabajando al 100 %, son rutas peligrosas donde asaltan en la carretera, las unidades que prestan el servicio entre Coatzacoalcos y Acayucan son chatarras, o son chatarras remodeladas, pero, viejas del motor, y eso, no asegura para nada que los pasajeros lleguen con bien a su destino, ahora bien, estaría muy bien ingresar unidades de transporte público nuevas para la zona de Villahermosa – Cancún, haciendo un recorrido por la Riviera maya porque en esa zona hay muchos artesanos que trasladan sus guayaberas que fabrican y ropa} de la región para mujeres que compran en centros comerciales y otras zonas, los artesanos merecen el apoyo de tener una buena movilidad, en breve, se dará a conocer a la SCT las rutas completas descuidadas para que se integre al proyecto y autoricen los permisos provisionales de operar como transporte público de pasajeros y se mueva la economía, lo mismo sería mover la economía en Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Baja California, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son muy conscientes y estoy muy seguro que la población en general se verá muy beneficiada, lo importante son dos cosas, en estos tiempos de Covid es bueno que circulen unidades nuevas y no chatarras por su propia seguridad de las personas, y la segunda, es que haya una buena movilidad, tener un servicio de primera, la gente en general merece respeto, y precisamente ese respeto es mediante el buen servicio de transporte público.