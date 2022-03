Asociación Nacional de Agencias reprueba iniciativa de AMLO

Chiapas

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciará reformas para que las fechas históricas se festejen en su día y con ello decirle adiós a los “puentes”, el sector turístico de Chiapas desaprobó la propuesta del mandatario porque se vería afectada la economía.

Maricarmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias en Chiapas, comentó que la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal no está bien analizada, ya que impacta de manera negativa la economía de los empresarios que se dedican a este sector, además de que las familias mexicanas aprovechan estas fechas de esparcimiento para pasar el tiempo en familia.

“Esta fue una idea del señor presidente, la cual tendrá que ser analizada por el secretario de turismo, educación pública, Hacienda, no es un hecho, entonces dice que no es con la intención de perjudicar… claro que no lo aprobamos”, refirió.

Por su parte, habitantes del estado consideraron que la iniciativa de López Obrador dejaría a las familias sin un espacio de convivencia.

“Necesitamos estar más tiempo con la familia y si hay el espacio para convivir con ellos y hacer nuestras cosas, adelante”.

Asimismo, puntualizaron que “cortar” estos días inhábiles oficiales no se pueden dar porque han estado por muchos años.

“Que lo deje como está, porque son años y lo quiere cortar de un jalón, no se puede”, dijeron.

Tras está reacción, el presidente comentó que la iniciativa presentada por él tiene el objetivo de “fortalecer nuestra memoria histórica” y descartó que el turismo en México se vea afectado por la eliminación de los puentes largos.