Ayuntamiento de Arriaga falsifica firmas

Édgar Castillo / Arriaga

Alma Ruth Gutiérrez Vera, síndica municipal; Jorge Luis Gutiérrez Cruz y Candelaria López Morgan, quinto y segunda regidora, respectivamente, denunciaron que les fue negado el derecho de petición de un documento legal, con base en el artículo 8°constitucional de la Carta Magna.

El documento se presentó el día lunes 14 de junio en el área de oficina de Presidencia, en la cual, dos regidores acudieron a llevar dicho documento legal, sin embargo, la secretaria que lo recibió firmó a nombre de “Paola Michelle” cambiando su identidad como funcionaria pública, negando sello y hora de recepción.

Ayer, de nueva cuenta, Alma Ruth Gutiérrez Vera, Jorge Luis Gutiérrez y Candelaria Morgan, solicitaron sello, firma, hora y nombre verdadero de la recepción del documento y de nueva cuenta falsificaron nombres y les negaron el sello institucional.

Ana Gabriela Ramírez Vázquez, corrió del inmueble a la síndica municipal, expresándole que no tiene ningún argumento para que le diga que Presidencia no tienen sello y que no son ninguna autoridad.

Ante la negativa del derecho de petición, no les quisieron recibir una notificación en cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad para la protección de los derechos políticos – electorales del ciudadano, identificada con número de expediente TEECH /JDC/328/2021.

La síndica y los regidores, expresaron que el personal jurídico está cometiendo un grave error en decirle a la secretaria que firme con otros nombres a la ciudadanía y a funcionarios. Anunciaron que van a proceder a las instituciones correspondientes por falsificación de nombres, ya que están violando el artículo 8° constitucional.