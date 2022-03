El 5 % de alumnos asistirá a la escuela

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

El programa Z Digital que conduce Carlos Z. Cadena tuvo como invitada especial a la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, María Elena Brindis Rodríguez, para hablar sobre el regreso a las aulas en medio de la pandemia del COVID-19.

La situación del estado de Chiapas es complicada porque la pandemia vino a dañar muchos sectores de la sociedad, dijo al recordar las nuevas cepas del virus. “Estamos preocupados por lo que está sucediendo”, dijo al iniciar la entrevista.

Para tener claro el panorama, la asociación realizó encuestas a alumnos, tutores, docentes y directivos, en las que confirmaron que sólo el cinco por ciento de las familias planea enviar a los menores de edad a las aulas.

“La conclusión fue: no vamos a asistir porque las escuelas no están bien, no tienen el material ni los insumos, no hay recursos para reparar los daños de los edificios como la falta de agua. Prefieren seguir en línea”.

En el momento del estudio estatal, los profesores de nivel básico dijeron no contar con la carta responsiva de manera física, aunque a partir de esta semana llegó el archivo vía WhatsApp a algunos padres y madres de familia, “pero qué bueno que ya no es obligatorio”.

Brindis Rodríguez, dijo que es impredecible lo que sucederá después del próximo 30 de agosto, “pero sí habrá niños en las escuelas porque no hay dónde dejarlos, porque no tienen para pagar más internet o la persona que los cuida; por muchas razones”.

“Debemos concientizar a los niños que vamos a vivir mucho tiempo con esos protocolos con todos los cuidados y aun así es peligroso y que quede claro que soy la voz de los padres y madres de familia”, mencionó.

Aunque reconoció el trabajo en línea de los docentes durante el primer año de la pandemia del coronavirus, dijo que muchos alumnos dejaron de atender la escuela ante la ausencia de los padres y madres trabajadoras.

Ante este panorama dijo que es necesario implementar estrategias hasta con juegos para no hacer tan tediosa la clase en línea, “solidarizarse” y hacer que los contagios disminuyan o dejen de ser peligrosos para los más pequeños del hogar. “Se necesita: vacuna, voluntad y vida para continuar”.

“Hay que tener mucho más cuidado con los niños porque hasta se intercambian los cubrebocas. ¿Cómo van a hacer los maestros en la escuela para controlar a tantos pequeños en las escuelas? La naturaleza de los niños es moverse, no estar quietos”, concluyó.