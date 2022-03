Gobierno transparente, pide Molina

Este viernes, el secretario del CEN de Morena, se reunió con alcaldes electos a quienes exhortó gobernar desde los principios del partido guinda

Este viernes, Carlos Molina Velasco, secretario del CEN de Morena, se reunió con alcaldes electos a quienes exhortó gobernar desde los principios del partido guinda.

Desde las instalaciones del partido y en un ambiente de confianza, Molina Velasco destacó ante los próximos presidentes municipales que la nueva política de trabajo es fomentar la participación de la ciudadanía.

Lo anterior, aunado a conducirse a través de valores cívicos, como: no mentir, no robar y no traicionar; en ese sentido Carlos Molina agregó que “los ayuntamientos regidos por Morena deben de ser ejemplo para el resto de los ayuntamientos de la oposición”.

Posteriormente, el secretario del CEN de Morena pidió a los presidentes municipales electos que den prioridad a la reactivación económica de los municipios a través de los sectores productivos, sumando con las y los pequeños y medianos productores.

Para concluir la reunión, recordó que esta administración es de lealtades, tal y como lo ha dicho el presidente de la República, “amor con amor se paga”.

El diputado Juan Salvador Camacho estuvo presente en dicha reunió para trabajar sobre los ejes rectores de la Cuarta Transformación: Equidad e inclusión, Unidad y movilización y Objetivos y metas para 2022.

“Acordamos seguir avanzando en favor de la transformación de nuestro estado, cada uno desde nuestras trincheras trabajará hombro a hombro con nuestras autoridades federales y estatales, ratificando así nuestro compromiso con la sociedad”, expresó.

Finalizó agradeciendo a la gente que sigue dando su confianza y reiteró que la transformación de San Cristóbal de Las Casas es un hecho, y no habrá descanso hasta devolverle al pueblo su magia y encanto.