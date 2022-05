Jerónima Toledo no rinde cuentas

• Se realizó la entrega parcial de documentación de su administración, no han entregado estados financieros

Janet Hernández / San Cristóbal

La tarde del pasado lunes se llevó a cabo una reunión entre autoridades salientes y funcionarios integrantes del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, periodo 2021-2024, para la entrega parcial de paquetes y documentación del ejercicio 2018-2024.

Con la presencia de ex funcionarios de primer nivel, regidores, funcionarios del actual Ayuntamiento y la síndica municipal, Victoria Ruiz Olvera, señaló que no se recibió la documentación que soporta el acta de entrega-recepción.

“Misma que correspondía a los funcionarios salientes, conforme a la Ley de Entrega Recepción de Ayuntamientos del Estado de Chiapas, ya que no se contaban con los elementos suficientes para esto. Ahorita todavía encontramos ciertos detalles que se van a subsanar. Los estados financieros no se incluyen en esta entrega”, expresó.

Al hacer uso de la palabra, el tesorero municipal Armando Oltra Paniagua, corroboró que los paquetes no incluyen los estados financieros “desde la vez pasada comentamos que no se había cerrado la cuenta pública del mes de septiembre, por lo que el ex tesorero nos solicitó por escrito hacer el cierre, pero por el tiempo desfasado, en automático se cierra el Sistema Integrado de Administración Municipal (SIAHM), por lo que tenemos que solicitar que nos den acceso al enlace para que posteriormente ya se cierra”.

Agregaron que los números ya no cambian, “es cierto que no están los estados financieros, pero tenemos que recibir todos los expedientes para dar continuidad a la cuenta pública para la salvedad de la administración saliente, porque hay auditorías en puerta y tenemos que exhibir información y toda la comprobación”, precisó.

Por su parte, las autoridades de la administración saliente indicaron que los expedientes que forman parte de esta paquetería, serán valorados y analizados minuciosamente para hacer las observaciones correspondientes para asumir o deslindar responsabilidades.