No quieren «moverle a la Línea 12»

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo acusó que el caso del accidente de la Línea 12 del Metro está estancado y aseguró que desde el gobierno Federal y desde Morena hay una tendencia a “no moverle” antes de las elecciones del próximo 6 de junio porque no se quiere dañar a ningún prospecto para la sucesión presidencial.

En entrevista, el diputado federal de Morena acusó una situación política en las investigaciones del desplome del Metro de la Línea-12 se han cubierto en un manto de silencio y dijo que le parece muy extraño que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya acudido a ver y platicar con las víctimas, y en cambio sí haya ido al Tren Maya que no tiene nada que ver, sobre todo siendo un Jefe de Estado tan cercano al pueblo.

“Tengo la impresión que hay una tendencia oficialista a no moverle. Me extrañó, desde luego, que el ciudadano Presidente de la República no acudiera inmediatamente a ver a las víctimas, que fuera en cambio a ver el Tren Maya y que no tiene que ver con esto. Este fue el tren del olvido, como dice esa famosa canción. Creo que hubiera sido un gesto acorde con un Jefe de Estado tan cercano al pueblo como se supone, que de inmediato hablara con las familias de las víctimas, pero como que se ha cubierto en un manto de silencio, se estancó, ¿por qué se estancó?, esa es la gran pregunta, no se le quiere mover el agua antes de las elecciones, ni se quiere dañar a ningún prospecto que tengan para la sucesión presidencial, pero yo creo que las pesquisas deben hacerse desde ahora”, dijo Muñoz Ledo.

Consideró que se está queriendo silenciar, pues no ha fluido mayor información, porque no se quiere lidiar con el tema antes de las elecciones por los daños colaterales que pudiera causar al partido en el gobierno.

“Estoy extrañado porque tengo la impresión que lo están silenciando, no ha fluido mayor información, pero hay cosas extrañas como que no se quiere lidiar, afrontar el tema del Metro antes de las elecciones por los daños colaterales que pueda causar, desde luego, al partido en el gobierno y también porque las investigaciones pueden llevarse mucho tiempo, de hecho la jefa de Gobierno de la ciudad ya anunció que se hagan pesquisas, investigaciones, pero yo creo que siguiendo ese curso normal tiene que definirse ya si esto tiene responsabilidad federal”, aseguró Muñoz Ledo.

En este sentido, hizo un llamado a discutir este tema públicamente porque haría mucho daño que se transcurriera este asunto en este periodo electoral sin analizarlo, pues la sociedad está reclamando el conocer qué fue lo que pasó y que no haya un vacío.

“Yo hago un llamado para que discutamos las cosas públicamente, nada nos haría más daño que transcurrir este periodo, que va a las elecciones, sin discutir ningún tema público del país. A mí me parece que esto es lo que la sociedad reclama expresarse y saber lo que pasa y no quedarse en el vacío. Yo no digo que sea un tema electorero, pero es un tema nacional que ocurre precisamente a pocas semanas de las elecciones y no por ello va a discutirse después y esa es la principal preocupación que tengo”, informó Muñoz Ledo.

Consideró que es un asunto complicado porque hay muchas compañías implicadas de muy distinto orden y tipo. “Yo creo que hay que entrarle al toro por los cuernos, por ejemplo, unas son las compañías que construyeron el segundo piso para este asunto, otras son las que pusieron la electricidad y los conductos, otros son las que compraron los trenes y hay que discutir porqué se adoptó un tren elevado cuando se estaba en una curva, por qué no se le puso soportes importantes”, describió.

Criticó que en el viejo régimen había la tendencia, muy socorrida, de que en los temas que le molestaban al gobierno, inmediatamente se tapaban.

“Yo dije en mi anterior entrega que esto equivale al Ayotzinapa del antiguo régimen, aquí son 25 y hay que cantarlos… Que habrá una verdad histórica y espero que sí sea correspondiente a un análisis correcto, pero que no se discuta, que no se abra el tema, tal parece que lo quieren meter abajo del tapete”, opinó el legislador morenista.