Preocupa inseguridad en Lomas del Venado

Ciudadanos apelan al trabajo de la autoridad municipal para dejar de sufrir asaltos, robos a casas habitación, vehículos y como pilón, calles en mal estado; advierten que si agarran a un ladrón lo lincharán

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

Al parecer la inseguridad ha sido el ‘Talón de Aquiles’ de la actual administración municipal en Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales, ya que han sido varias colonias las que han tenido que realizar acciones por propia mano ante la falta de atención de las autoridades, o por lo menos así lo señalan.

Una de las colonias que ha levantado la voz para pedir una atención urgente, es el fraccionamiento Lomas del Venado, ubicada al sur oriente de la capital del estado, ya que afirman que el tema de la inseguridad, robos a casa habitación, robo a vehículos, entre otros, ha golpeado de manera considerable, señalando que la autoridad ha ‘brillado por su ausencia’.

Afirman que en este fraccionamiento se ha visto la presencia de personas ajenas, además que por tener mala apariencia han incluso estado armados con machetes y más, lo que ha propiciado desconfianza hacia los vecinos, ya que han dado el reporte a las autoridades sin que se tenga una respuesta favorable.

Al realizar un recorrido se pueden ver calles bastante solitarias, por las noches algunas de estas están alumbradas y otras no, lo que origina que transitarlas a cierta hora sea un verdadero riesgo, afirman los afectados, por lo que han urgido a las autoridades a hacer su trabajo y a la policía a realizar rondines.

El señor Nereo Fonseca Escobar, vecino del fraccionamiento Lomas del Venado, señaló: “Sí ha incrementado la inseguridad, se ha visto que hace días quisieron abrir un carro en la madrugada, y relativamente no le robaron nada pero fue por la alarma del coche, pero sí se ha incrementado la inseguridad, estamos preocupados porque es cuestión que es el gobierno que no ha implementado ciertas rutinas y acciones que tienen que hacer; los rondines de la policía son casi nulos, aunque por petición de alumbrado en eso sí se ha mejorado, pero no sé qué paso y no hay presencia de la policía, el llamado es a que hagan su trabajo que es lo primordial porque queremos seguridad”, señaló.

Por su parte, el señor Martín Joel mencionó: “Me siento bien pero con desconfianza, por lo mismo que es muy sola la calle, muchos malandros, soy mecánico y hasta el momento no he sufrido ningún tipo de robo, pero me he enterado de los vecinos que algunos sí han sido presa de la delincuencia; dicen que les han abierto las casas, los carros, la policía nunca viene, no he visto ningún rondín, el llamado es que aparezcan, que hagan su chamba, porque cuando lo hacen muy a lo lejos ya los malandros pues ni están”, expresó.

Otros vecinos de la colonia que decidieron no proporcionar sus particulares, relataron que debido a este panorama han tenido que armarse, ya que no hay ninguna garantía, por lo que lo hacen para cuidar a sus familias.

“Yo estoy armado la verdad, lo hago por mi familia, nadie responde, la autoridad nunca viene, y los malandros cada vez son más, entonces con esto por lo menos nos defendemos”, dijo uno de ellos.

Otros más, han optado por adquirir cámaras de seguridad para sus viviendas y negocios, además de algunas alarmas para inhibir a la delincuencia, que cada vez tiene mayor presencia en esta zona.

Cabe señalar que los propios vecinos han tenido que poner lonas advirtiendo a los delincuentes que si son agarrados serán linchados, “Ratero te estamos vigilando, si te agarramos te linchamos, vecinos unidos contra la delincuencia”, Lomas del Venado.

Al igual que esta colonia otras más en la capital han realizado la misma denuncia, la delincuencia y la inseguridad, por lo que han urgido a las autoridades a actuar y con ello atender el llamado de la población.

De esta forma confían en que exista acción inmediata de las autoridades, y no tengan que ser los propios vecinos que tomen la ley por sus manos al agarrar algún ladrón en esta colonia de la ciudad capital.