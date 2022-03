Rubio: un placer, servir a la gente

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el programa “De charla con Vero Rodríguez” que transmite por Diario de Chiapas Multimedia, estuvo de invitado Roberto Rubio Montejo, diputado federal y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales del Congreso de la Unión, así como dirigente estatal del Partido Verde en Chiapas.

Desde el inicio, el político chiapaneco habló sobre sus pasos en el ámbito escolar, de cómo fue su andar por la Ciudad de México y el desarrollo académico que logró en la entidad chiapaneca.

Expresó sobre el régimen militar que llevó en casa por su padre y que le dio el cauce que ha tenido en la vida de servir a los demás con sumo aprecio y un agradecimiento humanitario.

“Me ha gustado siempre ayudar al prójimo desde muy niño, creo que esos valores que me inculcaron, son los que me llevaron a fortalecer el espíritu humanitario, pero sobre todo de siempre ver por el prójimo”, comentó.

En su madurez como persona, ocupó varios trabajos, uno de ellos fue el de policía municipal en Tuxtla Gutiérrez, en donde desempeño con suma leal e ideales que su padre, al ser militar; había inculcado en el joven Roberto para poder desempeñar su labor de una manera digna para con la ciudadanía.

“A mí me toco desempeñar la labor y no sabes qué bonito es servir a la ciudadanía, lo llevo dentro de mí, nunca he negado de donde soy y donde vengo”, expresó.

Además, habló sobre la transición que realizó para entrar en la política con la aparición del ahora senador Manuel Velasco en su vida, y cómo fue conduciendo ese aprendizaje político que absorbía del ex gobernador chiapaneco para ayudar a los demás.

Siendo parte del gabinete de Manuel Velasco, como Secretario Técnico, Roberto Rubio abordó temas de trascendencia como el gremio docente, donde le tocó vivir la Reforma Educativa.

También fue parte importante de temas como transporte, salud, educación, “esa trayectoria en la que me tocó participar como Secretario Técnico, vimos infinidad de temas importantes, que nos ha servido de experiencia y a lo largo del tiempo nos ha dado mucha paciencia”.

Señaló que siempre ha apostado al diálogo, y evitar enfrentamientos para la resolución de problemas; “hoy es lo que me ha dado resultados; por ejemplo, en mi distrito en donde los presidentes municipales son de distintos colores partidistas, busca la manera para ayudar a Chiapas”.

El resurgimiento de una sensibilidad política, es fundamental para que la gente mantenga el respaldo de sus representantes, por lo que no olvidar los problemas más básicos de la sociedad, ayuda a ser mejores legisladores en beneficio de un nuevo Chiapas.