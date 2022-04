Se despedaza el Ayuntamiento de Jiquipilas; se niega alcalde a pagar deudas a proveedores

Enrique Buenrostro/ Jiquipilas

Proveedores denunciaron que el presidente sustituto de Jiquipilas, Carlos Hugo Cal y Mayor Colmenares, no quiere pagarles y quien lo está manipulando es el tesorero Efrén Verá Martínez. Buscan dejar sin dinero a la nueva administración, acusaron.

Señalaron que el edil sustituto no quiere pagar deudas del ex presidente Carlos Manuel Calvo Martínez (+), por ser un compromiso del anterior alcalde y que no se hará responsable.

Por otro lado, muchos trabajadores no han recibido pago de quincenas, ya que está recortando el presupuesto y despidiendo a trabajadores para llevarse dinero público.

Y por si fuese poco, Carlos Hugo quiere “saludar con sombrero ajeno”, pretendiendo dar un informe de gobierno.