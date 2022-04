Caos en Oxchuc

Janet Hernández / Soydi Rodríguez / Oxchuc

A través de un comunicado, pobladores del municipio de Oxchuc alertaron a los ciudadanos y automovilistas a no transitar por el municipio ya que de nueva cuenta comenzaron las retenciones de vehículos.

De igual forma, se mantienen los bloqueos en el tramo carretero San Cristóbal- Oxchuc a la altura de Rancho Conejo, y en la vía Oxchuc-Ocosingo a la altura de Cholol.

A escasos 12 días de que iniciara el nuevo gobierno con su mandato, un grupo de simpatizantes de Hugo Sántiz continúa ejerciendo violencia, represión y secuestro de carretera para exigir al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal que reconozca a Hugo Sántiz como presidente municipal, aun cuando existe un dictamen por el Congreso del Estado.

La noche del martes, este grupo retuvo a una pipa de gas, un tráiler cargado de material y una urvan del servicio del transporte público.

Sin el apoyo ni la intervención del gobierno, se logró el rescate de choferes, turistas y vehículos retenidos.

Empresarios turísticos acompañados de líderes transportistas, confirmaron la liberación de cinco unidades de la empresa Otisa y de los turistas nacionales e internacionales que regresaban de la ruta maya hacia San Cristóbal de Las Casas.

DETIENEN A PRESUNTO SICARIO

Simpatizantes de Hugo Gómez detuvieron en Oxchuc a un presunto sicario, a quien acusaron de haber llegado a provocar al pueblo, decomisándole una arma larga e infinidad de cartuchos.

Alrededor de 300 habitantes lo interrogaron en el parque central de Oxchuc, en donde el sujeto mencionó que fue contratado por la organización Lucha Libre, por “el Samurai”, “el Buitre” y “el Chico”, por 47 mil pesos. “Para que les voy a mentir si me van a dar cuello”, aseguró.

TZELTALES SE ENFRENTAN

Seguidores de Enrique Gómez López y Hugo Gómez Sántiz se enfrentaron la tarde de este miércoles en el barrio N’ Choj, del municipio de Oxchuc, esto después de una reunión realizada en la cabecera municipal, se desconoce si hay muertos y heridos.

Los pobladores denunciaron los constantes disparos y detonaciones de cohetones que realizan encapuchados, desde la mañana, provenientes de las montañas.

“El hostigamiento y el terror fundado a los tzeltales es debido a la ingobernabilidad de los tres presuntos presidentes municipales”, indicaron los ciudadanos en su denuncia.

Por otra parte, ex trabajadores que concluyeron su periodo con Alfredo Sántiz Gómez, el pasado 31 de diciembre, dieron a conocer en conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, que están exigiendo al ex alcalde el pago de las dos últimas quincenas, aguinaldos y otras prestaciones que se acumularon del 2018 al 2021.

Dijeron que si el ex alcalde Santiz Gómez, no les cumple con lo pendiente tomarán otras acciones en su contra y de otros ex funcionarios de su ayuntamiento.

ELECCIONES NO SE RESOLVERÁN CON VIOLENCIA: SGG

La Secretaría General de Gobierno (SGG) hizo un exhorto a los actores políticos y a sus simpatizantes a conducirse con respeto y civilidad para abonar a la paz social, a la tranquilidad de los habitantes y de quienes transitan por la región.

Dio a conocer que este jueves 13 de enero se realizará una mesa de trabajo con la presencia confirmada de una representación de ambos grupos, para avanzar en los escenarios posibles que hagan realidad el derecho a una vida digna, con paz y garantías a la población de Oxchuc y a quienes transitan por ese municipio.