Ex presidente sigue retenido

Juan Sánchez / Altamirano

Luego de que el pasado miércoles fuera retenido el entonces alcalde de este municipio, Roberto Pinto Kanter y le fuera obstaculizada la toma de posesión de su esposa como alcaldesa, el conflicto político está tomando fuerza.

En un mensaje de audio se difundió que el movimiento no es contra el pueblo, quienes no quieran participar, se les está respetando ese derecho, no se está obligando a nadie a que se sume, por eso han enviado un mensaje para no dejarse intimidar por nadie, los participantes están conscientes del objetivo de la lucha, que esencialmente es la creación de un consejo municipal plural.

Reconocieron que no están pidiendo el desconocimiento de Gabriela Roque Tipacamu como alcaldesa, “porque en ningún momento ha sido reconocida en este municipio y tampoco ha tomado posesión legal y por lo tanto en ningún momento ha ostentado el cargo, si lo hizo en algún lugar fuera del municipio, no tiene validez, porque no tenemos representantes fuera de nuestro municipio”, agregó la fuente.

En un mensaje de audio se cita: “Al pueblo de Altamirano por acuerdo de asamblea de barrios y por seguridad a partir de hoy 2 de octubre se establece ley seca, también queremos decirles a todos los comerciantes que no hay razón para que suspendan sus actividades, ya que en ningún momento se ha optado por la suspensión o cierre de los comercios, pedimos a todos su colaboración, para que si en algún momento llegan a ser intimidades, obligados o saqueados lo reporten de inmediato”.

“En cuanto a seguridad solicitamos su colaboración de todos los habitantes en los respectivos barrios y si ven algo o alguien sospechoso, comunicarse al mismo número para verificación, unidos y organizados ganaremos esta lucha”, agregaron en el mensaje de audio.

Llamaron a denunciar cualquier situación que pretenda alterar la situación que prevalece en este municipio ante la agencia municipal o al número 919150 6218.