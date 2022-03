Más quejas contra la Unich

M de R / San Cristóbal

El abogado Diego Cadenas Gordilllo, del Centro de Derechos Humanos Ku’Untik, A.C., asumió la defensa legal de otros cuatro estudiantes rechazados de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

“Ya van cuatro casos más, adicional al de Fabián Sántiz Arias, de aspirantes a cursar la carrera de Medicina Humana en la Unich que presentan queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)”, según informó a la revista Jovel Sclc.

Los cuatro nuevos casos son denuncias por discriminación, negación al derecho a la educación y seguridad jurídica, entre otros.

“El procedimiento para admisión es irregular, porque primero presentan el examen de Ceneval, luego cursan el preuniversitario tres meses y luego hacen una entrevista, y en esa entrevista les hacen firmar un documento donde los aspirantes se comprometen a no impugnar el resultado de la entrevista”, específica.

El caso de Fabián Sántiz Arias, indígena oriundo del ejido Miguel Utrilla Los Chorros, municipio de Chenalhó, recién se resolvió luego de la firma de una minuta de acuerdo entre la CEDH, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, y el Jurídico de la Unich, aunque su rector Jorge Luis Zuart Macías se negaba a reconocer dicho acuerdo.

Finalmente, Fabián Sántiz Arias fue inscrito en la Unich para cursar la carrera en medicina humana, luego de nueve días en huelga de hambre y 13 de protestar frente a las oficinas de la CEDH en Tuxtla Gutiérrez.

“Para empezar ahí ya hay una violación al derecho humano, a la defensa jurídica, porque todos tenemos derecho jurídico a impugnar cualquier acto de autoridad que nos afecte. Y a los aspirantes los obligan a firmar antes de la entrevista”, subraya el ombudsman independiente.

“La entrevista no es psicométrica ni nada por el estilo, porque quienes las aplican no son psicólogos, son trabajadoras sociales, antropólogos, sociólogos, médico general. Y según la información de uno de ellos que ya presenté a comparecer en la propia CEDH, refiere que la idea de esa entrevista es simplemente saber si habla o no una lengua originaria, pero más bien ese espacio se presta a la corrupción, a la venta de los espacios”, determinó.