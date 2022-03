M de R / San Cristóbal de Las Casas

Para proteger el medio ambiente y la salud, en nuestro gobierno retiraremos los bancos de extracción de materiales pétreos de la zona urbana, y condicionaremos la operación de esos espacios a la presentación y cumplimiento de un plan ambiental, anunció este jueves Juan Salvador Camacho Velasco, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de San Cristóbal.

Al sostener una reunión con habitantes de la colonia El Cascajal, quienes le expresaron su apoyo en todo momento, dijo que en su administración los bancos de extracción de materiales pétreos tendrán que ubicarse a 10 kilómetros a la redonda de la zona urbana, además de contar con un plan ambiental para avalar su funcionamiento.

“Si no rescatamos, si no salvamos a la naturaleza, nuestras hijas, nuestros hijos no van a tener un lugar digno donde vivir, agua para beber, no van a tener oxígeno limpio”, advirtió acompañado por miembros de su planilla.

Informó que, de acuerdo con la política de participación ciudadana que caracterizará a su gobierno, serán los habitantes quienes decidirán qué hacer con las zonas de extracción de materiales que queden desocupadas, pues mientras las empresas obtienen jugosas ganancias, las colonias aledañas a esos espacios están sumidas en la pobreza.

“Ya no queremos que sigan devastando nuestros cerros, contaminado nuestros ríos (…) ya no queremos que regresen los corruptos al poder”, afirmó.

Acuerpado por la candidata de Morena a la diputación local por el V Distrito, Fabiola Ricci Diestel, pidió este 6 de junio votar por Morena, porque representa la auténtica transformación de San Cristóbal de Las Casas; el gobierno actual no ha sido de transformación, sino de simulación. Otras opciones sólo promueven la corrupción.

“En verdad haremos valer la auténtica transformación de San Cristóbal. Vamos a erradicar la corrupción del municipio. Tenemos muy claro nuestros principios: no mentir, no robar y no traicionar”, puntualizó.

Por su parte, Víctor López Gómez, presidente de la Mesa Directiva de la colonia El Cascajal, manifestó su respaldo a Camacho Velasco, pues es el único que garantiza proyectos que permitirán el desarrollo social.