Piden que se aplique la ley

Félix Camas/ San Cristóbal

Derivado de los últimos acontecimientos en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, donde algunos grupos han resuelto sus diferencias con disparos de bala, Domingo López Ángel, presidente del Consejo Representante de Indígenas de los Altos de Chiapas (Criach), dijo que es necesario que las autoridades apliquen la ley.

“Se ha agravado la violencia en la zona norte, eso no es lucha, no es ayudar a la gente cuando hay armas, entonces creo nosotros como pueblo debemos tomar acciones, pero que no caer en la provocación, se debe hacer con mucha inteligencia, pero la principal instancia que debe actuar es la autoridad”, manifestó.

“Deben escuchar y responder, porque yo veo que hay autoridades que no escuchan, no responden, y nos enojamos nosotros que no estamos armados y se enojan los otros que están armados, entonces la autoridad debe escuchar, atender las peticiones y nadie debe estar encima de la ley”, insistió.

Finalmente, comentó que no se encuentra de acuerdo con el uso de las armas, ya que si se quiere luchar por causas justas debe hacerse con ideas y dijo desconocer cuántos grupos delincuenciales hay en la zona norte, pero deben ser detenidos, “nadie debe estar por encima de la ley, en el tema de la delincuencia deben cooperar los altos niveles de gobierno”