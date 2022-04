SCLC, en caos; van por Jerónima Toledo

José Sántiz / San Cristóbal

Las anomalías financieras que se encuentren en el Ayuntamiento de esta ciudad serán denunciadas en su momento ante las instancias correspondientes, por lo que Jerónima Toledo Villalobos tendrá que rendir cuentas a la ciudadanía, aseguró durante su toma de protesta como presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa.

Asimismo, dijo que las autoridades salientes, no hicieron la entrega de poder en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, que por ley debe realizarse, estuvieron los intereses del nuevo Cabildo y representantes del gobierno y Congreso del Estado.

“Nosotros que hemos sido testigo de los cambios de autoridad cada tres años siempre vemos aquí en frente el cabildo entrante y el cabildo saliente, no quisieron estar presentes, no sé el motivo”, manifestó.

Aseguró que encuentra la ciudad “gobernada por un caos total, inseguridad de los habitantes, un Ayuntamiento endeudado, servicios públicos desordenado, cuentas pendientes por pagar, programas a medias, y muchas obras inconclusas porque al contratista se le exigieron acuerdos indebidos”.

Hizo saber que, en materia de rendición de cuentas, la administración saliente ha dejado pendiente la aprobación de la cuenta pública de agosto, “y a esta hora y en estos momentos aún no cierra del mes de septiembre que por ley debería de estar cerrada desde el día de ayer antes de la medianoche, esto es evidente de un mal manejo de los recursos originado por la falta de cumplimiento a la ley de disciplina financiera”.

Tras emitir su discurso, Díaz Ochoa, instruyó a la tesorería municipal a que se haga la recaudación hacendaria por medio de bancos y transferencias electrónicas, para evitar con esto, no permitir cobros en ventanillas que se prestan a componendas de los diferentes funcionarios públicos, “esto nos ayudará a transparentar el manejo de los dineros del pueblo”.

“En el año 2010, último año de mi anterior gobierno recaudamos ingresos aproximadamente por 98 millones de pesos, estamos a 2021, 11 años después, los impuestos y los prediales se han triplicado, cuadruplicado, y hasta quintuplicado, no es posible que hasta estos momentos se están recaudando 93 millones de pesos, no es posible que en lugar de que crezca la recaudación año con año, baje, los montos no se han incrementado, hay una gran incongruencia financiera que seguramente tiene una explicación en algunos funcionarios de primer nivel de San Cristóbal”, enfatizó