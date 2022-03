Joven muere ahogado en Puerto Arista

Juan Antonio González/Tonalá.-Luego que un menor resultara ahogado en el mar de Puerto Arista, el alcalde Manuel Narcía, envío condolencias a si familia: «Con tristeza les comento que la inconciencia de la gente que no entiende que tenemos playas cerradas, hoy cobra una vida», lamentó.

«Un joven que desafió a las autoridades al meterse al mar en la noche fue arrastrado por una corriente, fue rescatado por elementos de salvavidas de Protección Civil pero, desafortunadamente perdió la vida», agregó.

Y dijo: «Mucha gente no entiende que no son vacaciones, a pesar que mantenemos operativos con la Guardia Nacional y toda la mesa de seguridad, esperan que se retiren las autoridades para meterse al mar y de noche, lamentablemente tenemos el deceso de un joven de 18 años; así nos pasa con los operativos a negocios no esenciales, con bares y cantinas, estamos clausurando porque nos dan la vuelta, lamentablemente estas son las consecuencias», puntualizó.