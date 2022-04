Denuncian pésima atención en el ISSSTE

Derechohabientes de San Cristóbal aseguran los hacen esperar demasiado y no hay medicamentos

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Derechohabientes de la Clínica del ISSSTE de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron la falta de atención médica para su valoración, expedición de licencias y surtimiento de medicamentos.

Pacientes que solicitaron el anonimato por temor a represalias, denunciaron la mala atención de que la están siendo objeto. Uno de ellos, de nombre Julio César, dijo que desde la mañana del lunes estuvieron esperando que los atendieran y que luego de una larga espera muchos se retiraron, por lo mal de su estado de salud.

Indicó que algunas de las personas acudieron con los estudios positivos del COVID-19, que estuvieron haciendo fila con las mismas personas y con los mismos síntomas para que les hicieran valer la incapacidad, pero que no fueron atendidos.

“A mí me dieron incapacidad por tres días, pero sigo mal, por eso vengo para una revaloración, pero no he sido atendida por el personal del ISSSTE”, denunció Martha.

Ante esta situación, los derechohabientes hicieron un llamado a los responsables de la clínica a que los atiendan, que les brinden el servicio médico que por derecho les corresponde, sobretodo a quienes ya se encuentran infectados por el virus.

«Exigimos a los directivos de este nosocomio que nombren a otros médicos para que brinden el servicio a los que necesitan está atención urgente, actualmente es solo un médico el encargado de atender a los pacientes, y para el colmo no hay medicinas», concluyeron.