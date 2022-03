Hospitalizan de emergencia a Cepillín en el Edomex

Durante la noche del 27 de febrero, Ricardo Gonzáles “Cepillín” fue hospitalizado de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan, Estado de México. Aunque al principio se dijo que fue por un paro cardiaco o COVID-19, el famoso payaso ingresó por un incidente en donde se lastimó la columna.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Ricardo González, hijo de Cepillín, informó a todos sus seguidores que Cepillín había sido internado en el área de emergencias. Al no dar más detalles de lo sucedido, más que aclarar que no era por COVID-19, muchas personas comenzaron a especular que el presentador mexicano quizá tuvo un infarto.

Sin embargo, Ricardo González Gutiérrez, de 75 años de edad, ofreció una entrevista telefónica con el programa ‘Chisme No Like’ (sí, el de la pelea con Daniel Bisogno de hace unos meses) y comentó que llegó al hospital porque se lastimó la columna mientras bajaba por una escalera de la que se iba a caer.

“Bajando la escalera, que me iba a ir. Por la edad o por lo que tú quieras… Ya me iba a caer y me agarré del pasamanos, y se me estiró. Me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón de la columna”, mencionó Cepillín al aclarar que no se encuentra hospitalizado por haber contraído COVID-19 como se había especulado en las últimas horas.

Debido a que en el año 2015, Cepillín –dentista que se hizo famoso en su natal Monterrey al pintarse la cara para atender a sus pacientes pequeñitos sin que le tuvieran miedo– sufrió un infarto que lo llevó de emergencia a un hospital de CDMX, muchas personas pensaron que esta ocasión había sido algo similar.

Sin embargo, el payaso regiomontano y famoso por canciones como “La feria de Cepillín”, “Tomás”, “En un bosque de la china”, entre otras, detalló que este lunes 1 de marzo será operado de emergencia y pidió a sus seguidores que lo recuerden en sus oraciones para que todo salga sin mayor complicación.

