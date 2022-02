La realidad de Tuxtla no es la que tuxtlecos merecen: Willy Ochoa

Somos más los que queremos un presente distinto, un presente mejor

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- “La realidad que vivimos en nuestra capital no es justa y, cambiarla es responsabilidad de todos, tenemos que trabajar mucho si queremos cambiar de fondo la situación, el gobierno municipal se ha equivocado a propósito, no resultó ser lo que dijo, resultó malo y de malas personas, sí han dañado a la gente de nuestra ciudad, hoy estamos peor, con la inseguridad y violencia por las nubes”, aseguró Willy Ochoa después de sostener una plática con diferentes actores del PAN en la capital.

En ese sentido, Ochoa Gallegos dijo: describo a nuestra capital con una sola palabra: indigna. Hay quienes piensan que vivimos en una ciudad que crece, que a pesar de sus problemas es una ciudad que avanza con soluciones firmes, yo pienso que no, pienso como miles de tuxtlecos, nuestra ciudad está en graves problemas.

Willy, señaló además que existen políticos viviendo en otra realidad, políticos que afirman que Tuxtla es una ciudad donde todo está en paz, que en Tuxtla no pasa nada, que no hay asaltos, que no hay ejecuciones, que no hay feminicidios, cuando la realidad es completamente distinta.

“Cambiar el presente de Tuxtla Gutiérrez debe ser la acción inmediata, no podemos hablar de futuro, para llegar a él falta mucho y, para el paso que llevamos, cuando este nos alcance, puedo asegurarles con absoluta convicción que será mucho peor que el presente que hoy estamos viviendo” mencionó.

Finalmente Willy Ochoa expresó que “estoy seguro de que somos más los que queremos un presente distinto, un presente mejor. Pero lamento decirles que tenemos una batalla fuerte por librar, y hoy, en la dispersión de las fuerzas de la oposición radica la victoria de la demencia demagógica».