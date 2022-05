No ceden en sus posturas

El conflicto entre católicos y evangélicos en Mitzitón sigue sin solución

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Católicos que están bloqueando el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, a la altura de Mitzitón, exigieron a las autoridades responsables que desalojen al pastor evangélico Alejandro Jiménez Jiménez, de Alas de Águila, quién violó el acuerdo de la comunidad, «exigimos la paz para nuestras familias y evitar un enfrentamiento armado, por eso queremos una solución inmediata».

Mientras que el Pastor Alejandro Jiménez Jiménez, dijo que el 10 de enero fue desplazado de su comunidad y que el 17 de junio ingresó de nueva cuenta por la salud de su mamá, pero a un mes no ha recibido la atención del gobierno, a pesar de las diversas denuncias que ha realizado.

«El 17 de junio destruyeron mi casa y la quemaron, decidimos con mi familia no salir de la comunidad, pedimos la intervención del presidente de la República, porque el gobierno ahora me está pidiendo que abandoné mi comunidad, pero no vamos a salir, aquí vamos a permanecer con mi familia pase lo que pase», concluyó.