¡Queen lanza el primer videojuego de su historia para rockear como ellos!

Más allá de la pandemia y todo lo que está pasando alrededor del mundo, la industria de los videojuegos está pasando por una buena etapa. Durante estos meses de encierro, nos ha tocado ver el anuncio de títulos muy esperados por todos los gamers, aunque bajita la mano hay otros que nos sorprendieron porque jamás lo vimos venir, como el caso del juego que Queen acaba de lanzar y que estamos seguros que los rockeros amarán.

Como recordarán, en 2021 la banda conformada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon cumple su 50 aniversario. En un principio, los miembros restantes tenían planeada una gira por Europa para festejar, pero ante la crisis sanitaria, tuvieron que posponer todo; sin embargo, eso no es todo lo que tienen para nosotros, pues ahora nos dejaron con el ojo cuadrado anunciando su llegada al mundo geek.

De acuerdo con Billboard, el legendario grupo británico lanzó oficialmente su primer videojuego, llamado Queen: Rock Tour. Se trata de un título que permitirá a los fans tocar sus canciones favoritas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are The Champions” bajo un formato muy similar al de Guitar Hero y Rock Band. En total serán 20 las rolas que podrán interpretar.

Además de rockear en 10 conciertos históricos que Freddie Mercury y compañía dieron por todo el mundo, como Londres, Tokio, Houston, Buenos Aires y Río de Janeiro, este juego pretende hacer un enorme recorrido por la historia de la banda. Por si esto no fuera suficiente, ganando puntos podrás desbloquear más de 40 trajes oficiales y clásicos, datos divertidos de trivia musical e imágenes exclusivas de los archivos oficiales del grupo.

Aunque mucho del contenido de este juego es gratis, es importante mencionar que a la hora de descargarlo, solamente tendrás chance de tocar tres canciones completas y niveles de 30 segundos. Pero si tú quieres tener la versión full de este título y vivir toda esta experiencia, también te permiten desbloquear las 20 rolas del catálogo por una compra única en la app de 2.99 dolarucos –algo así como 62 pesitos mexicanos–.

Queen: Rock Tour está disponible a partir de este 1 de marzo para dispositivos iOS y Android.

Con información en Redes Sociales.