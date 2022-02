REC exhorta a la reconciliación en Venustiano Carranza

El gobernador del estado de Chiapas hizo un llamado de paz a los hechos violentos ocurridos ayer 4 de mayo

M de R /Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Durante la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción y Seguridad en Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, lamentó los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo en el municipio de Venustiano Carranza e hizo una atenta invitación a tener una relación de respeto, manteniendo la tranquilidad y reconciliación entre los pobladores.

Mencionó que no hay controversia que no se pueda atender a través del diálogo, respetando a los pueblos, a no cerrar las carreteras, ya que es motivo de daños al sector vulnerable.

El mandatario chiapaneco reiteró el apoyo a poder resolver las controversias de manera pacífica en mesas de diálogo, entre los habitantes de cada municipio del estado de Chiapas.