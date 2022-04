Vive Latino regresa

La fiesta latina regresará el 19 y 20 de marzo

Todos recordamos que el último evento masivo que se llevó a cabo en la Ciudad de México, con todo y la pandemia abriéndose paso, fue el festival de música latina más importante de estos rumbos. Ahora, el Vive Latino regresará en el 2022 con varias sorpresas en su cartel y alguno que otro artista que ya es recurrent del festival y seguramente paga predial en la capital del país.

Desde luego nos referimos a bandas como La Maldita Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, Los Autenticos Decadentes y similares, aunque son favoritos del festival, de cualquier forma nos emociona ver de nueva cuenta en los escenarios luego de mucho tiempo encerrados y sin conciertos.

No obstante, algunos otros artistas de renombre que vienen desde otros lindes más lejanos, también se darán cita en el evento y no podemos ocultar la emoción. Cantantes como el madrileño C Tangana, quien publicó uno de los álbums iberoamericanos más importantes de este año; o Love of Lesbian que también proviene del continente Europeo; y hasta Pixies la banda de indie rock de Boston; todos ellos completarán un cartel bastante amplio en comparación con otros festivales.

Otros artistas que vale la pena mencionar son Julieta Venegas, Gary Clark Jr., Residente, Mogwai, Black Pumas, Banda MS, o Milky Chance, por mencionar algunos.

El cartel del Vive Latino 2022 cobrará vida en los escenarios del Foro Sol los próximos 19 y 20 de marzo del año próximo. Aunque desde luego la preventa de los boletos con exclusividad para usuarios de Banamex sucederá los días 13 y 14 de octubre, a partir de las 11 de la mañana en el sitio Ticketmaster. Ya saben, la rutina usual. La venta general sucederá a partir del 15 de octubre.

Con información de: Cine Premiere