Álvaro Díaz y Cazzu se unen en nuevo sencillo: “Deportivo”

MdeR

Ciudad de México

El rapero, diseñador de moda y empresario más influyente de la música latina: Álvaro Díaz, lanzó su nuevo sencillo “Deportivo” junto a la rapera argentina Cazzu y Caleb Calloway. “Deportivo” le sigue el éxito a su último sencillo: “GT Sport”, también en colaboración con Caleb Calloway.

La nueva canción de Álvaro también sigue un tema similar a su álbum inspirado en carreras automovilísticas “San Juan Grand Pix” y muestra su ingenio a través de un enfoque mucho más femenino: fusiona su tonalidad y fluye a la perfección con la voz meliflua de Cazzu.

El video de “Deportivo”, dirigido por Artok en Puerto Rico, comienza con Álvaro creando a su mujer perfecta en su contraparte, Cazzu. Obtenemos una versión nunca antes vista de Cazzu en formato digital que desempeña su papel como la mujer perfectamente imperfecta de Álvaro a través de un iPad. Debido a la cuarentena, ambos artistas filmaron sus partes desde sus respectivas ubicaciones en el mundo, lo que influyó en la decisión creativa de incorporar la esencia de Cazzu a través de elementos digitales mientras una modelo estaba en su lugar. En el video, el personaje de Cazzu toma el control de la relación ya que Álvaro es un “prisionero” dispuesto en todas sus aventuras.

Antes del inmenso éxito de “GT Sport”, Álvaro lanzó su EP “La Ciudad de los Niños Tristes”,que acumuló 1.7 millones de reproducciones, y “OK” junto a Papi Sousa. También vemos su astuta musicalidad con toda su fuerza en la canción “Mera” junto a Dalex, que acumuló más de 15 millones de vistas, en el EP debut del galardonado productor y artista, Tainy, “The Kids That Grew Up On Reggaeton”.

SOBRE ÁLVARO DIAZ

Es una roca entre los líderes de la música urbana. Forma parte del trío de música latina que incluye a Myke Towers y Bad Bunny, desde mediados de la década de 2000. El trío comenzó a revolucionar la música urbana llevándola a otro nivel: lo suyo no era reggaetón, tampoco hip hop, fue más bien el nacimiento de una escena en la que lo que lo importante era la innovación.

A finales del 2014 sacó su primer mix tape, “Hato Rey”, en donde incluyó algunas de sus canciones más populares en SoundCloud, como “Chicas Malas”. Después vino “iLumiLatin Vol.1”, seguido por “San Juan Grand Prix” en el que demostró que la música no sólo es producto de la inspiración, pero también una intensa investigación y preparación debido a todos los documentales de carreras que vio como fuentes de información para ello. Tal preparación condujo a una forma innovadora de Álvaro de “transportar” a los fanáticos a una pista de carreras con cada canción.

Además de componer, producir y cantar su música, Álvaro Díaz también es creador de sus propios videos, y triunfa como empresario, pues tiene su propia línea de accesorios: LV CIUDVD, en la que marca las nuevas tendencias de la moda.