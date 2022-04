Eugenio Derbez entrevistará al Dalai Lama para aprender a lidiar con ataques que en redes sociales

Agencia México

Diario de Chiapas

Eugenio Derbez realizará una transmisión en directo con el Dalai Lama para hablar sobre diversos temas, pero sobre todo para enviar un mensaje de paz, asegurando que en los últimos tiempos ya no puede emplear las redes sociales sin recibir ataques.

Asegurando que a pesar de todo lo complicado que pasó para lograr esta entrevista y además del nerviosismo que tiene por realizar esta labor, el comediante confesó que quiso buscar a una persona con la calidad humana del Dalai Lama para aprender de él y minimizar las críticas que recibe en redes sociales por sus posturas ante distintos temas.

“Me di cuenta que ya no podía yo hacer nada en redes sociales, ya no podía yo decir nada, vaya la última vez que me tundieron en redes fue por pedir unas mascarillas para un hospital en Tijuana… y nada más por usar mis redes para pedir las mascarillas, tuve un problema muy fuerte en redes sociales, incluso el presidente López Obrador me mencionó dos días seguidos en la mañanera, diciendo que yo me había vendido o no se qué, que me estaba pagando la oposición por pedir unas mascarillas”, detalló.

Acto seguido, Eugenio manifestó que además del tema político, también ha sido agredido por su sentido del humor en Internet durante la entrevista que ofreció al programa Venga la Alegría.

“Ahí fue donde dije esto no puede ser, no podemos seguir así… ya no puedo uno ni hablar, ya olvídate de decir un chiste, yo de verdad ya no puedo hacer humor en redes sociales porque es muy complicado, y ahí fue dije ‘esto no está bien’, y me acordé que el Dalai Lama a pesar de su investidura, a pesar del peso político que tiene, el sigue haciendo bromas, el sigue riéndose y de ahí fue donde nació la idea de poder platicar con él para que nos comparta un poco de eso, y dejemos de amargarnos, como estamos amargando sobre todo a nivel público y redes sociales”, remató.