Ahora toca en la cancha

Nicolás “Nickiller” Sosa, jugador que le dio el campeonato a León en la primera edición de la eLiga Mx al vencer al América un gol por cero, comentó que uno de sus objetivos para el próximo Apertura 2020 será llevar los mismos resultados obtenidos en el torneo virtual a las canchas reales de la Liga BBVA Mx.

“La verdad que soy consciente. Lo virtual suma, pero la gente espera lo real, sino no vale nada. La verdad que esto me ha motivado para volver con más ganas con la pretemporada. No lo tomo como presión sino como un desafío que lo tengo que demostrar en las canchas también”.

Sobre si considera o no el campeonato virtual como un torneo ‘de verdad’, Sosa comentó que desde la jornada uno de la eLiga Mx el club asumió con profesionalismo su participación en el campeonato.

“Después del partido hubo muchos mensajes de la gente del América, tanto buenos y malos no suman en nada. Muchos lo tomamos muy serio, otros lo tomaron como un juego. Nosotros lo tomamos con profesionalismo. A esos aficionados que dicen que no es un torneo de verdad que piensen lo que quieran, que estén tranquilos, y ahora lo vamos a tratar de hacerlo real en las canchas. Si la verdad es que fue un momento increíble es historia, es la primera edición que se hizo y no se sabe si se va haber otra. Si se hace otra, fuimos los primeros y si no fuimos los únicos. Es una buena manera de estar en la historia del club, no lo esperaba de esta manera, pero todo va sumando de poco”