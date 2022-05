Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El piloto Canel’s, Rubén García Jr., que no había ganado esta temporada en la NASCAR Peak, tomó el liderazgo del campeonato después de ganar la cuarta fecha que se corrió en el Óvalo Aguascalientes Mèxico, en una carrera en la que fue inteligente, supo mantener sano el coche durante la mayor parte de la carrera y arriesgó cuando fue necesario para ver la bandera a cuadros en tierras hidrocálidas..

“Mi última victoria había sido en Querétaro el año pasado pero no supo como esta, porque no había público, si bien por las restricciones que hay con la pandemia no se pudo llenar el autódromo, no hay mejor reconocimiento que cruzar la meta ante los aficionados”, dijo Rubén

El piloto del auto No. 88 dijo que el último reinicio funcionó exactamente como lo necesitaba y quería que los que venían detrás suyo no tuviera una buena salida: “Pensé que tenía que haber suficiente agarre en la curva uno y dos, afortunadamente así fue y después todo salió como quería, agradezco también el trabajo que realizó el equipo comandado por Ramiro Fidalgo”

El originario de Monterrey, Abraham Calderón de Commscope , que ha tenido efectivas actuaciones esta temporada en algunas carreras, finalmente pudo terminar fuerte después de estar peleando por el liderato, y por eso se mostró agradecido después de su segundo lugar en OAM.

“No puedo expresar lo agradecido y contento que estoy que hayamos tenido una carrera que merecíamos. Ha sido un año en el que simplemente no hemos tenido los resultados que merecemos porque tenemos coches rápidos y hoy lo demostramos porque estuvimos muy cerca de la victoria”.

La tercera posición quedó en poder de Max Gutiérrez de Adixion Capital-Telcel, quien manifestó: “No alcanzo a expresar lo agradecido que estoy por tener esta oportunidad y lo desesperado que estaba por conseguir una carrera como esta para mi equipo y cuántas personas que confiaron en mi”.

Salvador de Alba Jr. que encabezaba las posiciones del campeonato hasta esta fecha, tuvo que abandonar la prueba mientras peleaba los primeros lugares y faltaba poco para el final, debido a la rotura de motor.