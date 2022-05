Inician una nueva jornada juvenil

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El fin de semana en Caña Hueca, vuelven a escena los juveniles a buscar victorias y mantener nivel de competencia en la Liga Municipal de Tocho Bandera. Saltarán al sintético del parque recreativo a partir de las 15:00 horas de este viernes.

La jornada se pondrá en marcha con el encuentro que disputarán Zorros vs. Zorros Jr, los dos equipos de la misma institución formativa deberán buscar el triunfo entre ellos y eso le pondrá buen sabor al inicio de jornada de este viernes, que tendrá buenos duelos. El juego arranca a las 15:00 horas.

Para las 16:00 horas, Marlins busca mantener el nivel que ha exhibido cuando enfrente a Fold Cats, que ha tenido buenos duelos y comanda estadísticas importantes en el torneo, sabedores de cómo mantener el nivel durante los dos tiempos en este encuentro.

Dinasty vs. Fold Cats Jr es el encuentro que cierra la actividad del torneo juvenil de este viernes, iniciando con el kick off a las 17:00 horas y con el espectáculo asegurado con dos equipos de ofensivas afinadas a la hora de ejecutar buscando los puntos.

Se programó duelo del Mixto B, cuando a partir de las 18:00 horas se midan dentro del grupo B de dicha categoría, Team Raptors vs. Zorros Jr, equipos que se han caracterizado por realizar buenas acciones en ofensiva y que este juego no puede ser la excepción.

A partir de las 19:00 horas, la liga programó juegos del Varonil B, que comienza con el Dream Team vs. Marlins; acto seguido, Power Box busca el triunfo ante Maories, en duelo que arranca a las 20:00 horas; después, a las 21:00 horas toca el turno a Fold Cats Jr vs. Sharks, en buen duelo ofensivo y para las 22:00 horas Avengers se mide a Panteras, de pronóstico reservado. Cierra la actividad a las 23:00 se enfrentan Bats vs Botones.