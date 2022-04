Mike Tyson confirma su regreso al boxeo

Agencias

?A pesar de contar con 53 años, el estadounidense Mike Tyson confirmó que regresará al boxeo para una pelea benéfica que será destinada a combatir el COVID-19, y la siguiente semana se estará dando a conocer la fecha, sede y rival.

?“Estoy en la mejor forma de mi vida. Dios fue misericordioso conmigo. Peso 104 kilos y me encuentro muy bien. Me estoy preparando para ayudar a aquellos que han sido menos afortunados que yo y lo haré en una pelea con fines benéficos”, declaró el pugilista, quien en días recientes publicó videos en redes sociales de sus entrenamientos.

?Tyson dijo que regresar a los cuadriláteros es para ayudar a todas aquellas personas que no tienen los recursos para solventar esta crisis, pues recordó que él estuvo sumergido en una etapa complicada y sabe lo que están pasando.?“Ganaré ese dinero y ayudaré a las personas sin hogar y a los adictos. Yo he pasado por eso y sé lo difícil que es. No hay tanta gente que pueda sobrevivir como yo”, agregó.

?Con respecto a su oponente, el cual se ha especulado que podría ser Evander Holyfield (boxeador que recibió aquella famosa mordida), “Kid Dynamite” aseguró que ni él ni ningún organizador se beneficiará, razón por lo que se estudia detalladamente el rival.

?“Hay muchas opciones. Muchos quieren participar en esta pelea y estamos haciendo las gestiones necesarias. El contrato debe firmarse dentro de una semana”, sentenció Tyson.