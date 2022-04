Se va Lester de la lomita

Agencias

Diario de Chiapas

El tres veces campeón de la Serie Mundial y ganador de 200 juegos Jon Lester se retira después de una carrera de 16 años en Grandes Ligas.

Lester, de 38 años, le dijo a ESPN que su cuerpo ya no está preparado para los rigores de una temporada de Grandes Ligas. Hizo 30 o más aperturas 12 veces durante su carrera y 28 durante su última temporada dividida entre los Washington Nationals y los St. Louis Cardinals.

Su hoja de vida incluye cinco apariciones en el Juego de Estrellas y una efectividad de postemporada de 2.51.

“Las cosas han seguido su curso”, dijo Lester. “Cada vez es más difícil para mí físicamente. Las pequeñas cosas que surgieron a lo largo del año se convirtieron en cosas más grandes que dificultan tu rendimiento.

“Me gustaría pensar que soy un autoevaluador medianamente decente. No quiero que nadie más me diga que ya no puedo hacer esto. Quiero poder entregar mi camiseta y decir: ‘Gracias, ha sido divertido.’ Ese es probablemente el mayor factor decisivo”.

Lester deja un legado de éxito en la postemporada. Ganó dos títulos de Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston en 2007 y 2013 y un tercer anillo con los Chicago Cubs en 2016, ayudando a romper una sequía de títulos de 108 años. Apariciones adicionales en los playoffs en 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 y 2018 lo convirtieron en una figura fija de octubre.

Esos recuerdos brillarán más para Lester.

“Recuerdo la sensación de nervios que tenía antes del Juego 4 de la Serie Mundial en 2007”, dijo. “Recuerdo estar parado en el montículo en el Juego 5 contra St. Louis en 2013, en una serie empatada, y un avión [de papel] fue lanzado desde el piso superior que aterriza justo detrás del montículo. Todavía recuerdo mirar eso.

En su mejor momento, Lester, de 6 pies 4 pulgadas, dominó con una recta cortada desagradable y una presencia intimidante en el montículo, que incluía su apariencia patentada: el guante descansando justo debajo de su barbilla mientras miraba hacia adentro en busca de señales del receptor para alistar el lanzamiento.