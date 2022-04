Vuelven a tope

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

A pesar de que se programó jornada completa dentro del Torneo Femenil de la Liga Municipal d Softbol Femenil de Tuxtla Gutiérrez, finalmente solo un duelo se disputó en el diamante infantil de Caña Hueca, que fue el triunfo vía nocaut que le propinó Avíos a Chicas Ámbar.

La programación que dio a conocer la dirigencia, marcaba que a las 9:00 horas del pasado domingo, tendrían que enfrentarse las novenas de Motorama vs. Reales; sin embargo, de alguna forma el encuentro no se disputó ante la incomparecencia de uno de los equipos, sin conocer de manera oficial si se decretó el forfit o de alguna forma no hubo resultado oficial.

En el segundo duelo, una situación similar, a las 11:00 horas estaban programadas Guerreras vs. Águilas; sin embargo, llegó la hora y el juego no dio inicio, de nueva cuenta un equipo si estaba presente y el rival no, por lo que no hubo compromiso y todo quedó para ver si se completaba la jornada de inasistencias o por lo menos se disputaba un encuentro.

Y a las 13:00 horas aparecieron en el escenario Avíos y Chicas Ámbar y se pudo cantar playball dentro de lo acordado y las protagonistas se trenzaron en un duelo que, después de dos entradas parecía que estaría cerrado, pero fue hasta que la ofensiva de Avíos encontró ritmo y aprovechó las opciones para ir creando la diferencia necesaria para sumar la victoria, 20 carreras a cinco, sumando un triunfo que le permite mantenerse entre las mejores novenas de este campeonato.

La dirigencia de esta justa volverá a analizar lo acontecido este fin de semana para informar de manera oficial los resultados de los primeros dos encuentros programados para el domingo y que no se realizaron, mientras que se deberá actualizar la tabla de posiciones, para conocer a detalle cómo marchan las novenas en esta competencia y los juegos que están pendientes y deben de reprogramarse a la brevedad posible y que el torneo pueda continuar sin contratiempos y hasta conocer a las novenas ganadoras.