Vuelven al emparrillado este martes

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Luego de un par de semanas de espera, finalmente este martes vuelve a la actividad la Liga Municipal de Tocho Bandera con encuentros correspondientes a la categoría Máster, que ya tiene programación y buscará traer de vuelta a los “veteranos” para calentar de nueva cuenta el emparrillado de Caña Hueca, que ya espera por recibir estos duelos de un deporte que cada vez tiene más adeptos en la capital chiapaneca.

Hubo que esperar una semana extra, pues entre la vacunación y la reparación de la pista de tartán, que justo rodea el espacio en el que se ubica el campo, fue poco más de tres semanas las que se suspendió esta actividad, espera que finalizará justo este martes, cuando haya kick off a partir de las 20:00 horas.

La fecha seis del campeonato entre “veteranos” tendrá los encuentros de Temple vs. Halcones, Mictlán vs. Rhinos y Toros vs. Old Farts, con lo que buscarán ponerse al día en las estadísticas, sin olvidar que los juegos deben ser atractivos porque los equipos habían demostrado ansiedad por volver a la cancha, pero deberán hacerlo con precaución.

Se dio a conocer que para el domingo 8 de agosto pretenden dar cierre a la temporada de la categoría mixta B, disputando tanto la primera ronda de “playoffs” como las semifinales y la final el mismo día, para así reponer las dos semanas de inactividad.

A partir de este martes, se normalizan las actividades de la LMTB, sin olvidar que la dirigencia de la competición dejó en claro que las medidas sanitarias se mantienen, pues el objetivo es apegarse a las disposiciones del parque, quienes han demostrado flexibilidad para el uso de los espacios, justo en tiempos de pandemia, razón principal que obliga a apegarse al uso de cubrebocas o buff y gel antibacterial, con el fin de evitar contagios.