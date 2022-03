Apuestan por responsabilidad que por trayectoria política

A. Marroquín / Diario de Chiapas

La confianza a políticos no definirá las elecciones del domingo 6 de junio en Chiapas, sino la responsabilidad social que se promuevan por los candidatos y candidatas, consideraron ciudadanos.

A siete días de la jornada electoral, chiapanecos señalaron estar cansados de las promesas de políticos en tiempos de elecciones, en donde recorren hasta las zonas de mayor marginación para promover sus campañas y conseguir más simpatizantes, asegurando que cambiarán la situación de pobreza y prometiendo mejoras en colonias y localidades, sin embargo, cuando las campañas finalizan, se olvidan de la población.

Por ello, ciudadanos aseguraron que emitirán su voto, ya que saben es una responsabilidad ciudadana, sin embargo, no están convencidos aún por quién votarán, pues señalan, no hay propuestas claras ni convincentes, únicamente el interés de ganar y no de mejorar la situación en el estado.

“El voto como ciudadanos lo debemos hacer, pero confiar en políticos, ya no hay confianza, ya se perdió, ya no hay y menos donde vivimos que no llega apoyo, de Aurora Buenavista de Chiapa de Corzo”.

“Confiar en las autoridades, ya no se confía… propaganda política, es un recurso que se tira a la basura, ese recurso lo deberían de invertir en salud, en limpieza de calles en algo que beneficie a la sociedad”.

“Yo todo el tiempo he sido priista y sí voy a votar por mi partido porque es el que más nos ha echado la mano, ahorita no hemos recibido ningún apoyo… el partido ha robado, pero ha ayudado a mucha gente”.