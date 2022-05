Condicionan pago a socios del Conejobús

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Socios del “Conejobús” se manifestaron otra vez en la capital del estado, marchando desde el Parque Bicentenario al Parque Central debido a que las autoridades estatales todavía no les pagan.

Alejandra Chagoya, socia y vocera del grupo afectado, afirmó que lamentablemente aun cuando se ha tenido la instrucción del gobernador del estado, como la gestión de la Secretaría de Hacienda, en cuanto al pago de 10 meses al grupo de demandantes, la Secretaría de Movilidad y Transporte, no les ha querido pagar.

Expresó que es lamentable que funcionarios como Aquiles Espinosa, sigan bloqueando la instrucción del Ejecutivo estatal, al no pagar los 10 meses de adelanto que se habían acordado y que aún no llegan, dicho pago sería de un aproximado de 30 millones de pesos, sin embargo, no se ha concretado.

“Desde el pasado 31 de enero se iba a hacer este pago de 10 meses, lamentablemente no se ha cumplido, nos pidieron una prórroga hasta el 4 de febrero, sin embargo, tampoco se dio, por lo que exigimos el cumplimiento de dicho adelanto, de los 26 meses que nos adeudan”, dijo.

Mencionó que han iniciado con los llamados a los socios del Conejobús, sin embargo, esto es para que firmen y acepten el pago con diversas condicionantes lo cual atenta contra su derecho y viola los acuerdos que desde un inicio se mantuvo para la creación de dicho transporte.

Mencionaron que en este llamado el pasado 11 de febrero buscaban sorprender a los socios, realizándoles solo un pago correspondiente a 10 meses, y dejando sin pagar 16 más que se les adeuda.

Cabe hacer mención que en dicho llamado exigieron al socio no acudir con abogados, ya que de lo contrario no serían atendidos.

El acuerdo era que se pagarían 10 meses y posteriormente en parcialidades 16 meses más, pero no se ha cumplido.