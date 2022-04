¿Cuántas van… cuántas más?

Ainer González / Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Los signos de violencia en contra de la mujer continúan prevaleciendo en la entidad; las cifras y estadísticas de mujeres muertas no paran.

Este domingo se dio a conocer que, en el municipio de Tapachula -sobre la carretera costera- una mujer de entre 20 a 25 años de edad fue hallada sin vida, aparentemente con señas de violencia y lanzada a propósito a la orilla de la carretera.

Asimismo, en Tuxtla Gutiérrez, el fin de semana se reportó el hallazgo de otra mujer de 25 años de edad, ahorcada dentro de su vivienda, se presumía un suicidio; sin embargo, vecinos no descartaron un posible feminicidio.

Ambos municipios en donde se suscitaron estos hallazgos desde 2016 tienen activa la Alerta de Violencia de Género, pero los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres no cesan.

Sin embargo, durante las últimas se han presentado más casos de feminicidios como el pasado mes de agosto en Chilón, donde Marcela, una niña de 14 años fue hallada muerta en el basurero del municipio con signos de tortura y violencia sexual. También a principios del mes de septiembre otra mujer joven indígena tzotzil fue asesinada y su cuerpo dejado sobre la orilla de carretera en el municipio de San Juan Chamula.

Para activistas feministas, la escala de este fenómeno en el estado sigue sin ser atendido por no ser una prioridad de las autoridades procuradoras de justicia, por lo que, plantean como urgente que se garantice seguridad a las mujeres, preponderando sus derechos humanos.

“Incluso la chica encontrada en una maleta por El Vergel, semi-desmembrada, en realidad hay muchas carpetas de investigación, la Fiscalía no informa, no le da seguimiento y esa impunidad va generando la naturalización de las muertes de las mujeres y obviamente no hay una buena atención”.

Los feminicidios no bajaron en pandemia

Un promedio de 10 feminicidios diarios ocurrieron en los primeros siete meses de este año, incluso continuaron durante los meses cuando la emergencia sanitaria por coronavirus ya había sido declarada en el país.

Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirman lo dicho por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres: la violencia en casa es un factor al que se le presta poca atención.

Sin importar que la movilidad social haya sido restringida por causa de la pandemia, solo en un mes se recibieron más de 23 mil llamadas de auxilio, provenientes de mujeres que denunciaron actos violentos en su domicilio.

Como resultado de la violencia feminicida que hay en México, y que no ha disminuido, en los meses antes mencionados más de dos mil 200 mujeres fueron encontradas muertas, con signos de violencia extrema, lo que ha motivado protestas en diferentes ciudades del país, ya que la mayoría de estos casos está impune.