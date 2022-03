Denuncian despidos injustificados

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Una constante que se ha tenido en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), son las inconsistencias y diversos abusos tanto hacia la comunidad estudiantil como los propios docentes, los cuales han denunciado a través de diversos espacios los abusos de autoridad que se han presentado en la máxima casa de estudios.

En este contexto, se han denunciado las anomalías en los supuestos despidos injustificados a docentes con gran trayectoria en esta institución, incluso hasta con más de 20 años de prestar los servicios a la máxima casa de estudios.

En esta ocasión, una docente de la Universidad Autónoma de Chiapas denunció que desde el mes de diciembre de 2020 fueron despedidos sin que hasta el momento tengan atención alguna para justificarles el porqué de este despido, lo que los deja en una posición donde se les quita su sustento diario.

Al igual que otros docentes se les ha amenazado para que firmen su renuncia y posteriormente a esto se les pueda decir la razón de sus despedidos.

Lo que han definido como violencia de género también se ha transmitido a más de cien docentes o por lo menos eso se denunció por parte de Iveth Samayoa Aquino, quien, en compañía de otros dos docentes cesados, afirmaron que debe existir un alto a las anomalías y abusos del actual rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Al igual que las otras denuncias señalaron a Enrique Pimentel, abogado general de la Unach de ser quien realiza estos procedimientos de despidos injustificados, por lo que han pedido a las autoridades estatales y de diversos órdenes de gobierno a que actúen en consecuencia y se eviten más abusos de este tipo.

“El abogado de la Unach, Enrique Pimentel González Pacheco, solamente en esa ocasión en donde nos indicaron que ya estábamos despedidos, de hecho, en la audiencia anterior que tuvimos con él, no estuvo presente y en una minuta de trabajo que se realizó a la cual yo pedí copia y jamás me dieron la copia correspondiente argumentaban que no me daban la copia porque faltaba la firma de él, se supone que sí fue una minuta de trabajo únicamente deberían de firmarla los que estuvimos presentes, él no estuvo presente y sin embargo iba a firmar la minuta y fue el pretexto para no entregarnos una copia”.

Señalaron también que debido a estos procedimientos que se están dando en la máxima casa de estudios se ha suspendido el salario a decenas de docentes, por lo que han exigido la intervención incluso de sectores defensores de derechos humanos