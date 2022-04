Desmiente Zoé Robledo acusaciones

Ainer González / Diario de Chiapas

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, negó estar involucrado en la asignación de contratos a empresas de familiares, como se le acusó a través de documentos y un video en el sitio web Latinus.

El chiapaneco retó a quienes afirman a que “presenten pruebas, a que hagan las denuncias, a que puedan demostrar las cosas”.

En una transmisión en redes y bajo confinamiento domiciliario por presentar Covid-19, aseguró que la acusación es falsa. “Primero, yo desde que me dedico al servicio público no estoy vinculado con ninguna empresa, el único ingreso que percibo es el de mi salario. Segundo, que en ningún momento he favorecido, influenciado, orientado, mucho menos caído en un conflicto de interés”, aseguró.

Robledo Aburto recordó que como senador inició la lucha contra la corrupción, que junto a la iniciativa privada y algunos legisladores impulsó la iniciativa 3de3 y fuera así el primer político mexicano en hacer pública sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses: “La información está ahí, es pública porque yo la hice pública y les puedo asegurar que no hay ningún contrato del Seguro Social a una empresa de algún familiar”.

El titular del Seguro Social sostuvo que son momentos de incertidumbre aunque, desafortunadamente, de mucha desinformación también, cuando el llamado debería ser a la solidaridad para salir adelante.

“Quiero decirles que ni éste ni ningún otro obstáculo nos va a detener, seguiremos así como lo hemos hecho durante los últimos 100 días atendiendo el Covid-19. No hemos parado y no vamos a parar. Lo entendemos así, es nuestro encargo, es nuestra responsabilidad, aquí nos tocó y aquí es donde vamos a seguir”.

Esta situación se presenta luego de que la Subdirección Editorial del medio de comunicación, denunciara que el 15 de abril del 2020, el IMSS estaba adjudicando un contrato a la filial de una empresa del hermano del director general, Gabino Robledo, para realizar monitoreo de medios.