Escucha Llaven Abarca propuestas de sectores

M de R / Diario de Chiapas

En el marco del Foro de Trabajo con líderes de la región Istmo Costa, el diputado federal electo por el VI Distrito con la coalición “Juntos hacemos historia”, Jorge Llaven Abarca, expresó que escuchará las propuestas y proyectos de todos los sectores del pueblo de Chiapas para diseñar una agenda legislativa que contribuya a consolidar la Cuarta Transformación.

En su intervención, Llaven Abarca expresó que será un diputado federal cercano a la gente y que levantará la voz para defender los verdaderos intereses de las y los chiapanecos.

“Este foro está diseñado para poder escuchar cada una de las propuestas que beneficien al pueblo de Chiapas, no sólo de los municipios del Sexto Distrito, no vamos a alejarnos de la ciudadanía, me quedo con la palabra empeñada de visitarlos a cada una de sus regiones para trabajar en unidad y consolidar la Cuarta Transformación de Chiapas y México”, puntualizó.

Por su parte, los líderes de la región Istmo Costa provenientes de los municipios de Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Cacahoatán y Tuxtla Gutiérrez, reconocieron la convicción y el proyecto político de Llaven Abarca para construir escenarios de progreso y desarrollo en la entidad, destacando que trabajarán de la mano con las políticas públicas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.