Manejo correcto de oxígeno

A. Marroquín / Diario de Chiapas

A nivel mundial, las familias que se contagiaron de COVID-19, ya sea porque fueron pacientes ambulatorios o fueron dados de alta, pero les prescribieron el uso de oxígeno en casa, adquirieron tanques de oxígeno, sin embargo, no hay un manejo adecuado y terminan en accidentes.

Por ello, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, realizó el taller de “Manejo y cuidados del tanque de oxígeno en casa”, con la finalidad de prevenir accidentes, ya que, durante el primer trimestre del 2021, dos casas se incendiaron por un mal manejo de los tanques de oxígeno.

“Nosotros no podemos pre medicar, no podemos decir, le vas a poner tal concentración a un paciente, sin que un profesional lo haya revisado antes, la finalidad es que se aplique este oxígeno de la forma correcta, no que se recete oxígeno a cualquier paciente”, explicó Darío Sánchez, instructor de Cruz Roja Mexicana en Chiapas.

Por ello, recomienda evitar colocar los tanques de oxígeno de uso medicinal en lugares vulnerables donde estén propicios a caídas o golpes. No está recomendado usar cinta de teflón en las entradas por el peligro que existe al ser un equipo de presión.

Finalmente, exhortó a la población verificar fecha de vencimiento, fabricación y medidas de seguridad antes de usarse.